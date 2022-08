Lil Wayne annonce que “Tha Carter VI” est en route

Drake l’a fait et a tenu sa promesse à Toronto!

Samedi soir (6 août), le concert de Young Money Reunion a eu la foule à guichets fermés sur le bord de leurs sièges. Des mégastars telles que Lil Wayne et Nicki Minaj sont montées sur scène pour emmener les fans dans un voyage nostalgique dans le passé.

C’était la première fois en près d’une décennie que le trio YMCMB partageait une scène ensemble. Il n’y avait pas de meilleur moment qu’hier soir pour que Lil Wayne annonce que Le Carter VI l’album est en route. “Je travaille sur Carter VI, bientôt disponible !” dit-il à la foule.

En arrière-plan “Le Carter VJe » est apparu sur le Jumbotron alors que la nuit touchait à sa fin.

Tha Carter VI est la suite de Tha Carter V, souvent retardé en 2018, qui aurait été le dernier volet de la série phare de Lil Wayne et est en préparation depuis 2020.

Le trio a interprété certaines de leurs plus grandes collaborations, notamment “Every Girl”, “The Motto”, “Moment 4 Life”, “Up All Night” et “HYFR”.

Tout le monde sur scène s’est assuré de donner du crédit là où le crédit était dû et de s’offrir ses fleurs. Drake a pris un moment pour réfléchir aux premières étapes de sa carrière et souligner l’impact de Lil Wayne dans sa vie.

“Je n’oublierai jamais, j’étais assis à l’extérieur de l’ancien hôtel Four Seasons”, se souvient-il. “J’ai toujours voulu t’impressionner, j’ai toujours voulu que tu sois fier de moi, j’ai toujours voulu être à la hauteur de tout ce que nous avons appris de toi. L’homme le plus désintéressé de la planète Terre. Je suis venu dans votre bus de tournée… et vous m’avez donné 30 000 $ que j’ai pu rapporter à ma mère, et cela a changé les six mois suivants pour nous. C’est la somme d’argent la plus importante que j’ai jamais gagnée dans ma vie. Tu es l’homme le plus important pour chacun d’entre nous.

Drake a ensuite mis en lumière Nicki Minaj et toutes ses réalisations. Il a dit à la foule : « Ces salopes sont-elles sérieuses ? Personne ne peut baiser avec Nicki. Il m’énerve. C’est comme, l’initiateur. Ça commence ici, ça se termine ici – toute cette merde.

D’autres membres du groupe YMCMB sont montés sur scène tels que Mack Maine, Gudda Gudda et Jae Millz ainsi que la star du dancehall Skillibeng, qui a rejoint Nicki Minaj pour interpréter leur collaboration “Crocodile Teeth”.

La réunion très attendue devait avoir lieu le 1er août, troisième et dernier jour du week-end mondial d’octobre, cependant, quelques heures seulement avant le coup d’envoi du concert, Drake a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19 et qu’il devait donc reporter le concert.

“Je suis vraiment dévasté de dire que j’ai été testé positif pour Covid et que l’émission Young Money Reunion prévue ce soir est reportée à la date LA PLUS RAPIDE possible”, a-t-il écrit sur Instagram cette semaine. «Je tiendrai la ville au courant et partagerai la nouvelle date chaque fois que nous l’aurons verrouillée. Jusque-là, j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé.

Le premier soir, Drake a fait venir plus d’une douzaine de pionniers du hip-hop et du R&B canuck, dont Kardinal Offishall, Saukrates et k-os, ainsi que l’invitée surprise Nelly Furtado.

Night 2 a débuté avec Chris Brown et Lil Baby pour leur tournée One of Them Ones, où le rappeur de Detroit Icewear Vezzo a été dévoilé en tant que nouvelle signature de Quality Control Music.

Drake a ensuite annoncé qu’il “travaillait actuellement à amener OVO FEST dans le monde en 2023 pour le 10e anniversaire”.

Découvrez plus de clips du concert ci-dessous.