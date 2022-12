Lil Uzi Vert offre à sa petite amie JT A Rolls-Royce Cullinan pour son 30e anniversaire : « What A Perfect Night »

Pour un anniversaire marquant comme 30 ans, les cadeaux doivent être au rendez-vous, surtout lorsque vous et votre petit ami êtes parmi les plus grands noms de l’industrie de la musique.

Le rappeur de City Girls, JT, a célébré son 30e anniversaire ce week-end entouré de sa famille et de ses amis les plus proches. Bien sûr, son petit ami Lil Uzi Vert était là pour marquer l’occasion, lui offrant un gage coûteux de son affection.

JT a montré aux fans un peu de sa célébration en publiant des photos d’une séance photo dans laquelle elle était couverte de glaçage et de pépites. Plus tard dans la nuit, la rappeuse de City Girls a donné à ses abonnés un aperçu de sa soirée d’anniversaire, qui comportait un dîner aux chandelles rempli de roses rouges et violettes.

“Alors mon ambiance, quelle nuit parfaite”, a-t-elle sous-titré certaines des photos.

Pour sa part, Lil Uzi a surpris sa petite amie avec un camion Rolls-Royce noir sur noir, qui affiche un prix au nord de 350 000 $. JT n’a pas pu effacer le sourire de son visage lorsqu’elle a reçu le cadeau extravagant, qui était convenablement orné d’un gros nœud rouge.

Elle a ensuite publié d’autres photos d’anniversaire, la première du diaporama étant une photo en gros plan de sa toute nouvelle voiture. Dans sa légende, elle a remercié sa “meilleure amie du monde entier” d’avoir fait les choses en grand pour son anniversaire, lui faisant profiter d’une journée dont elle était nerveuse depuis un moment.

“Toute la semaine, j’étais tellement nerveuse à l’idée d’avoir ce grand âge, de trop réfléchir et d’avoir peur de ce qui allait se passer, mais laissez mon meilleur ami au monde entier faire le maximum pour moi”, a-t-elle écrit dans sa légende, faisant référence à Uzi. . “Je t’aime et je suis super reconnaissant pour toi ! Je suis un affaissement de la tête brûlante, un enfant gâté et bien plus encore ! Mais tu restes avec moi ! Ahhhhhhh vous tous, je suis tellement heureux et reconnaissant.

Joyeux anniversaire JT !