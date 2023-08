Lil Tay serait vivant, affirme que les pirates ont publié l’annonce de la mort

Points clés La nouvelle de la mort apparente de Lil Tay s’est répandue jeudi après qu’un post Instagram a pleuré son « décès soudain et tragique ».

Un jour plus tard, une lettre envoyée à TMZ par la famille de la star adolescente affirmait qu’elle était vivante.

Des questions sont soulevées quant à savoir si l’avis de décès apparemment faux était un coup de publicité.

Un jour après qu’un post Instagram a annoncé son « décès soudain et tragique », la personnalité Internet adolescente controversée Lil Tay aurait publié une déclaration insistant sur le fait qu’elle est, en fait, vivante.

La star canadienne des médias sociaux et rappeur de 14 ans est devenue une célébrité virale en tant que fanfaron de neuf ans. Elle a rejeté les affirmations largement médiatisées de sa mort, affirmant que son compte Instagram avait été piraté et utilisé pour diffuser de la « désinformation choquante », selon une déclaration que sa famille aurait fournie vendredi au média hollywoodien TMZ.

L’avis de décès de Lil Tay, supprimé depuis, diffusé aux quatre millions d’abonnés de son compte Instagram officiel jeudi matin, affirmait que son nom légal était Claire Hope et que son frère, Jason Tian, ​​21 ans, était également décédé dans des circonstances. qui faisaient l’objet d’une enquête.

Le message disait: «C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire. Ce résultat était tout à fait inattendu et nous a tous laissés sous le choc. Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin.

« Pendant cette période d’immense chagrin », a-t-il poursuivi, « nous demandons gentiment la confidentialité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l’objet d’une enquête. »

Environ 24 heures plus tard, TMZ a publié un article citant une déclaration envoyée par la famille de Lil Tay en son nom, qui disait: «Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie, mais j’ai le cœur complètement brisé et je me bats pour même trouver les bons mots à dire.

« Ça a été 24 heures très traumatisantes. Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis.

« Mon compte Instagram a été compromis par un tiers et utilisé pour répandre des informations erronées et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas « Claire Hope ».

Dans une déclaration au média à potins hollywoodien TMZ, la famille de Lil Tay a écrit qu’elle et son frère « sont sains et saufs ». Source: Instagram / @liltay Lil Tay est devenu une célébrité virale à la fin des années 2010, rassemblant des millions d’abonnés Instagram grâce à un contenu qui montrait principalement le « plus jeune fléchisseur du monde » autoproclamé effectuant des cascades centrées sur la richesse et inappropriées pour l’âge – comme conduire une Rolls Royce , fumer du cannabis et balancer des billets de cent dollars par terre avec la paume de la main.

Des soupçons avaient déjà commencé à circuler concernant la véracité de son avis de décès après que la police de Vancouver, où l’on croyait que la jeune fille de 14 ans vivait, a déclaré aux médias jeudi qu’elle n’avait reçu aucun rapport sur sa mort ou celle de son frère, disant » nous ne sommes pas au courant et n’enquêtons pas. Son père et son ancien directeur ont également refusé de confirmer ou de nier sa mort, ce dernier recommandant une « attention prudente » dans le traitement de la nouvelle.

La société mère d’Instagram, Meta, a refusé de dire si le propriétaire du compte de Lil Tay avait signalé un piratage, selon le média américain ABC News. Le New York Post a rapporté que même si l’ancien manager de Lil Tay, Harry Tsang, n’avait pas contacté la star d’Internet, il pensait que le piratage était « faux ».

« Je ne crois rien de ce qu’ils disent sur le piratage », a-t-il déclaré.

Tsang a jeté de nouveaux doutes sur les détails de la saga dans une interview avec Rolling Stone, affirmant que «les actions de Liltay [sic] frère, réputé pour sa propension aux mesures extrêmes, m’amènent à émettre l’hypothèse d’un motif alternatif derrière cet événement.

« Il est concevable que l’intention derrière ces événements puisse être enracinée dans une tentative d’extraire illégalement des fonds de supporters dévoués et de passants involontaires. »

De nombreux commentateurs sur les réseaux sociaux se demandent maintenant si l’annonce de mort apparemment fausse était un coup de publicité, soit par le camp de Lil Tay, soit par un tiers exploiteur. Le fait qu’une pièce de crypto-monnaie nommée d’après Lil Tay a été lancée sur le réseau blockchain BNB Smart Chain moins de 24 heures après l’annonce de sa mort présumée alimente ces soupçons.

Tsang, qui prévoyait à un moment donné de lancer une crypto-monnaie Lil Tay, a nié tout lien avec la pièce nouvellement publiée, la qualifiant d ‘ »arnaque » dans un message sur X, la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Cent pour cent pas moi », a déclaré Tsang à Insider. « J’ai déjà donné un avertissement à tout le monde. Ce n’est pas nous. Nous venons de supprimer le site Web et tout.