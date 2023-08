Lil Tay n’est pas mort; confirmé vivant dans une déclaration à TMZ de sa famille

Lorsque le compte Instagram de l’enfant influenceur Lil Tay a annoncé sa mort à l’âge de 16 ans le mercredi 9 août, il est révélateur que la réaction immédiate de nombre de ses abonnés a été : « Cela semble suspect ».

Pendant une période de trois mois au début de 2018, Lil Tay, alors âgée de 10 ans, a pris le contrôle d’Internet. Elle et sa mère ont même continué Bonjour Amérique pour expliquer sa popularité, qui était principalement centrée sur le fait qu’elle était une enfant au visage de chérubin se vantant d’argent, de voitures et de «haineux» et commençant un drame avec des influenceurs plus célèbres.

Puis, cet été-là, son compte est devenu noir. Il n’a été publié qu’hier, lorsqu’une déclaration a déclaré qu’elle et son demi-frère aîné Jason étaient décédés de manière inattendue et que leur décès faisait « l’objet d’une enquête ». De nombreux organes de presse ont diffusé l’histoire, recevant la confirmation de sa «direction» que c’était vrai.

Mais pour ceux qui avaient une idée de ce qui se passait dans les coulisses à cette époque, les nouvelles semblaient toujours louches. Et un jour plus tard, Lil Tay elle-même a dit à TMZ qu’elle était vivante.

Un article du New York Magazine de 2019 décrit ainsi l’histoire d’origine de Lil Tay selon Lil Tay: «Elle a grandi« cassé comme l’enfer »à Atlanta mais a travaillé très dur« déplacer des briques ». Finalement, elle est entrée à Harvard, puis a abandonné. A un moment, comme son amie [Woah] Vicky, elle a affirmé être «partiellement noire». Maintenant, elle vit dans ‘les collines’ (lesquelles ? Elle n’a pas précisé). La vraie histoire, comme les détails de la pièce, est différente. Elle est née Claire Eileen Qi Hope le 29 juillet 2007; ses parents ne se sont jamais mariés et ont la garde partagée. (En 2023, Tay dit à TMZ que son nom légal est Tay Tian, ​​bien que cela ne soit pas confirmé par ailleurs.) Elle a grandi au Canada avec son demi-frère Jason Tian et leur mère, une agente immobilière de la région de Vancouver nommée Angela, qui a autorisé le enfants à filmer à l’intérieur des propriétés de luxe qu’elle a montrées, ainsi que dans la Mercedes 550 SL d’un collègue, et prétendre qu’ils les possèdent.

Il y a toujours eu un manque de clarté autour de l’âge de Lil Tay. Lorsqu’elle est arrivée sur les lieux pour la première fois, elle avait 10 ans, mais son camp a affirmé qu’elle avait 9 ans; après son décès apparent, les médias ont largement cité son âge à 14 ans, mais si son anniversaire annoncé précédemment est exact, elle aurait 16 ans. Tout cela fait partie de la confusion tenace autour de la jeune influenceuse, qui n’a jamais semblé contrôler son image ou identité.

Ce n’était pas tout à fait l’histoire classique d’une mère de scène, cependant; au lieu de cela, Lil Tay avait un frère de scène. Jason, alors âgé de 16 ans, était le seul à avoir accès à son compte Instagram. C’est lui qui a entraîné Lil Tay sur ce qu’il faut dire et comment le dire, après avoir étudié des YouTubers célèbres lors de précédentes tentatives pour devenir lui-même célèbre. Selon certaines informations, il était souvent dur et cruel et, dans au moins un cas, l’a incitée à prononcer des insultes raciales. Une personne qui a travaillé en étroite collaboration avec Lil Tay a déclaré à l’Atlantique en 2018 : « J’ai vu son frère lui crier dessus. Une fois, Jason lui a crié dessus en disant: « Tu ne vaux rien, ce n’est pas bon. » Elle pleurait fort.

Après que Lil Tay ait eu des moments viraux mineurs se moquant de célèbres YouTubers, sa mère et son frère l’ont mise en contact avec une poignée de gestionnaires de talents basés à Los Angeles; à un moment donné, ils ont emménagé avec l’influenceur controversé Woah Vicky, alors âgé de 18 ans, qui parlait avec un accent noir et prétendait être noir. En avril 2018, Lil Tay et Vicky ont organisé une bagarre avec une autre star du mème adolescent Bhad Bhabie au centre commercial Americana à Glendale, et TMZ a filmé. Du jour au lendemain, Lil Tay est devenu une sensation. Deux mois plus tard, elle semblait avoir disparu d’Internet.

Son père, un avocat canadien du nom de Chris Hope, avait obtenu une ordonnance du tribunal obligeant Lil Tay à retourner à Vancouver et à fermer son compte Instagram. Selon l’histoire du magazine new-yorkais, il voulait professionnaliser la carrière de Lil Tay : déposer son nom, obtenir un visa et un permis de travail américain pour qu’elle puisse gagner de l’argent aux États-Unis, placer ses revenus dans une fiducie, gagner expérience dans un domaine artistique et aller à l’école. Mais en octobre, le compte Instagram de Lil Tay a publié une série de messages affirmant que Hope et sa femme la maltraitaient, publiant des captures d’écran suspectes de documents juridiques supposés et publiant le numéro de téléphone du cabinet d’avocats de Hope. Angela a décrit cela comme un « hack » ; Hope a déclaré à Insider : « Je sais qui a planifié et exécuté le harcèlement » et qu’il préparait une poursuite en diffamation.

Lorsque la mort de Lil Tay a été signalée, Hope n’a pas répondu à la demande de commentaire de Vox, mais selon Insider et le New York Post, il n’a pas pu commenter la publication Instagram affirmant que sa fille était décédée et n’a pas répondu si elle était effectivement décédée. Un autre ancien manager de Lil Tay’s a déclaré qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer la nouvelle. Ni les services de police de Los Angeles ni ceux de Vancouver n’ont déclaré avoir d’informations sur sa mort.

Le 10 août, dans une interview accordée au site d’informations sur les célébrités TMZ, Lil Tay a affirmé que son compte avait été piraté. «Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les mots justes à dire. Ces 24 heures ont été très traumatisantes », a-t-elle déclaré. « Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis. Mon compte Instagram a été compromis par un tiers et utilisé pour répandre des informations erronées et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas « Claire Hope ».

Le soir du 9 août, quelqu’un prétendant être Jason sous le compte Instagram @termanii_ a publié une photo de Lil Tay et une légende qui disait : « Pour être clair, je ne suis pas mort », ajoutant qu’il n’avait plus accès au Lil. Votre compte. « MA SŒUR ET MOI AVONS GAGNÉ NOTRE PROCÈS. C’ÉTAIT JUSTE QUELQUES JOURS AVANT DE RÉCUPÉRER TOUT, TOUS SES MÉDIAS SOCIAUX ET DE SORTIR DE LA VÉRITÉ », a-t-il poursuivi.

Dans un post de suivi, le compte a écrit, apparemment du point de vue de Lil Tay :

Depuis la fin de 2021, mon frère et moi prévoyons de revenir sur les réseaux sociaux et de commencer à diffuser en continu, nous n’en avons parlé à personne d’autre alors [sic] nos parents et une fois que nous l’avons fait, ils se sont fâchés et nous ont traités d’ignorants parce que nous n’allions pas faire la même chose que je faisais quand j’avais 9-10 ans et ils nous ont exclu de tous les médias sociaux que nous avions parce qu’ils le feraient toujours ‘ ne nous laissons pas un accès complet à celui-ci [sic] a commencé une grosse dispute puis elle s’est fâchée et pendant quelques semaines, nous avons accepté de vivre avec nos grands-parents et depuis lors, ils ont essentiellement coupé le contact avec nous, il y a environ 4 mois, j’ai envoyé un texto à ma mère pour la première fois depuis des années et nous parlions de récupérer notre compte et elle a d’abord accepté, puis a changé au hasard et maintenant cela se produit de nulle part, je ne lui ai pas parlé depuis mai.

Le compte a également publié une histoire Instagram disant qu’ils voulaient « être en direct dès que nous atteindrions 25 000 abonnés » et a également demandé aux gens de suivre leur chaîne YouTube. Beaucoup ont vu cela comme une prise cynique d’influence, bien qu’il ne soit toujours pas clair si Lil Tay ou Jason sont réellement derrière cela (de nombreux autres comptes imitateurs publient maintenant les mêmes choses). Comme l’a écrit un Redditor à propos de la situation actuelle, « Si c’est un canular, c’est extrêmement foutu, mais je préférerais que ce soit ça alors [sic] elle est en fait décédée.

Mise à jour, 10 août, 14 h HE : Cette pièce a été mise à jour pour refléter que Lil Tay a été confirmé vivant.