Lil Tay: L’enfant rappeur dit qu’elle et son frère sont sains et saufs après la déclaration d’Instagram indiquant qu’ils étaient tous les deux morts | Actualités Ents & Arts

Une rappeuse de 14 ans et star des médias sociaux qui serait décédée a déclaré qu’elle était en fait en sécurité et en vie.

Une déclaration sur le compte Instagram de Lil Tay mercredi, prétendument de sa famille, a déclaré qu’elle et son frère étaient tous les deux décédés.

Mais le Site Internet de TMZ l’a citée comme disant que son compte avait été « compromis » et utilisé pour répandre « des informations choquantes » sur elle et son frère.

Dans une déclaration fournie par sa famille à TMZ, elle a déclaré: « Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les bons mots à dire.

« Ça a été 24 heures très traumatisantes. Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis. »

Elle a ajouté : « Mon compte Instagram a été piraté par un tiers et utilisé pour répandre de fausses informations et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas « Claire Hope ». »

Elle a dit qu’elle avait maintenant récupéré son compte Instagram et que la fausse déclaration avait été supprimée.