Lil Tay est vivant, dit qu’Instagram a été piraté et publié un canular de la mort

Après que le compte Instagram de Lil Tay a affirmé qu’elle et son frère étaient morts, un représentant de la mineure a déclaré qu’elle était en vie et que sa page avait été piratée.

Hier, la page Instagram de l’ancienne sensation virale Lil Tay a affirmé qu’elle était décédée. De plus, des nouvelles ont commencé à circuler avec des sources affirmant que son frère était également décédé. Des commentateurs ont même affirmé avoir vu les deux morts dans un accident de voiture. Plus tard, un homme revenait sur son commentaire et prétendait que son équipe avait publié le commentaire. Cela a instantanément mis les médias sociaux en alerte, quelque chose n’allait pas.

Selon TMZ, Lil Tay est bel et bien vivante, mais son Instagram aurait été piraté en publiant la « désinformation choquante » qu’elle a transmise. Sa famille a même fourni une explication via une déclaration à TMZ.

«Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les mots justes à dire. Ces 24 heures ont été très traumatisantes. Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis. Elle dit également: «Mon compte Instagram a été compromis par un tiers et utilisé pour répandre des informations erronées et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas « Claire Hope ».

C’est révélateur de savoir qu’elle va bien et en sécurité, mais il est également difficile pour certains sur les réseaux sociaux de croire qu’elle a été piratée en raison de cascades passées. Tay avait disparu au combat depuis 2018 avant cet incident, il était donc facile pour les gens de le croire. Elle est devenue célèbre en adoptant un style de vie luxueux qui a finalement conduit au licenciement de sa mère. Puis une dispute entre ses parents a pris fin avec son départ MIA.