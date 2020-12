Lil Pump n’est plus le bienvenu pour piloter JetBlue Airways après avoir enfreint les protocoles de sécurité COVID-19.

Le rappeur de 20 ans, de son vrai nom Gazzy Garcia, est interdit de voler sur JetBlue après avoir refusé de porter un masque facial pendant son vol de dimanche, a confirmé lundi le représentant de JetBlue Derek Dombrowski aux USA TODAY.

Sur son vol de Fort Lauderdale à Los Angeles, le chanteur de « Gucci Gang » « est devenu verbalement violent avec les membres de l’équipage après avoir été interrogé à plusieurs reprises et refusé de se conformer à la politique de couverture du visage de JetBlue », ce qui a entraîné l’implication des forces de l’ordre.

« Sa réservation de retour a été annulée et il n’est plus le bienvenu pour voler sur JetBlue », a déclaré Dombrowski. « La sécurité de tous les clients et membres d’équipage est la première priorité de JetBlue. »

La politique COVID-19 de la compagnie aérienne exige que tous les passagers de 2 ans et plus portent un masque facial tout au long du vol afin d’assurer la sécurité de tous les clients et membres d’équipage.

Le représentant de Garcia a refusé de commenter.

JetBlue Airways a été la première compagnie aérienne américaine à obliger les passagers à porter des masques faciaux au milieu de la pandémie de coronavirus et a commencé à appliquer de nouveaux protocoles de sécurité le 4 mai.

«Porter un masque facial ne consiste pas à se protéger, mais à protéger ceux qui vous entourent», a déclaré Joanna Geraghty, présidente et chef de l’exploitation de JetBlue, à USA TODAY en avril. «À bord, l’air de la cabine est bien diffusé et nettoyé à travers des filtres toutes les quelques minutes, mais il s’agit d’un espace partagé où nous devons être attentifs aux autres. Nous demandons également à nos clients de suivre ces directives CDC dans l’aéroport également.»

Contributeur: Dawn Gilbertson