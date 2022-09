Lil Nas X dévoile une nouvelle figurine de cire chez Madame Tussauds

Lil Nas X est la dernière célébrité à avoir reçu le traitement de cire chez Madame Tussauds.

Le tappeur, chanteur et auteur-compositeur a dévoilé sa nouvelle figure de cire chez Madame Tussauds Hollywood, debout à côté de la statue réaliste et affichant un immense sourire. La figurine porte une réplique de son emblématique armure de costume Versace dorée portée au Met Gala 2021; Les artistes de Madame Tussauds ont également reproduit la boucle d’oreille, le tour de cou et le nail art Versace à partir du look personnalisé. De plus, la figurine de cire de Lil Nas X est la première à avoir un gril.

Le dernier ajout à l’héritage en croissance rapide du double lauréat d’un Grammy se présente sous la forme d’un jumeau de cire – et selon Lil Nas X, c’est le meilleur qu’il ait jamais vu.

« Sommes-nous jumeaux ou quoi ? Je savais que ça allait être bien mais c’est comme, effrayant, incroyable », a-t-il déclaré, selon un communiqué de presse.

Le directeur général du légendaire musée de cire a également parlé d’avoir le rappeur “Industry Baby” comme dernier ajout, le qualifiant d’icône musicale, sociale et de la mode.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lil Nas X dans la famille Madame Tussauds Hollywood », a déclaré la directrice générale de Madame Tussauds Hollywood, Therese Alvich. « En tant qu’icône musicale, sociale et de la mode, cette figure marque un ajout extraordinaire à notre musée. Nous sommes ravis que ses fans interagissent avec le jumeau identique de la star !”

En regardant sa silhouette de cire pour la première fois, Lil Nas X a pris une page du livre d’Anitta et FaceTimed certains de ses amis célèbres, mettant sa silhouette devant la caméra dans le but de les confondre. Des stars comme Lizzo, Steve Lacy et Olivia Rodrigo ont été appelées, toutes éclatant de rire une fois qu’elles ont réalisé ce qui se passait vraiment.

