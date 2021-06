Lil Nas X applaudit aux critiques «hypocrites» sur le baiser des BET Awards

« J’aime qui je suis », dit Lil Nas X, et cela ne va pas changer malgré le contrecoup de sa performance « sexuelle » de « Montero (Call Me By Your Name) » aux BET Awards.

De la robe de bal Andrea Grossi qu’il portait sur le tapis rouge à sa performance dans l’Égypte ancienne qui s’est terminée avec le chanteur vêtu de pharaon serrant les lèvres avec un danseur de fond, le lauréat d’un Grammy, âgé de 22 ans, n’a fait que faire tourner les têtes dimanche.

La foule a hurlé d’approbation avec des membres du public sautant de leurs sièges pour faire l’éloge, mais tout le monde n’était pas réceptif à la démonstration publique d’affection de Lil Nas X. Certains utilisateurs sur Twitter a soutenu que c’était inapproprié.

Lil Nas X (de son vrai nom : Montero Lamar Hill) s’est adressé à Twitter lundi pour répondre aux commentaires homophobes.

« vous vous détestez tous tellement. vous vivez tous votre vie en faisant de votre mieux pour apaiser les gens hétéros. vous êtes tous mal à l’aise avec ce que je fais parce que vous avez tous peur qu’ils soient mal à l’aise avec vous », a-t-il déclaré. tweeté. « travaillez sur vous-mêmes, j’aime qui je suis et quoi que je décide de faire. y arriver. »

Lil Nas X révélé dans un autre tweet que sa performance polarisante aux BET Awards était angoissante pour lui et avait pris « beaucoup de temps pour se préparer mentalement » parce qu’il savait qu’il « jouait quelque chose comme ça devant mes pairs hétéros ».

Mais il mentionné, « si vous ne vous poussez pas en dehors de votre zone de confort, vous ne grandirez jamais. »

Lorsqu’un critique a accusé le chanteur de route de « The Old Town » d’être « peu sûr de sa sexualité » et de « surcompenser cela à chaque occasion », Lil Nas X a admis qu’il n’était pas sûr de lui.

« Tu as raison, je ne suis pas sûr de ma sexualité. J’ai encore un long chemin à parcourir. Je ne l’ai jamais nié », il expliqua. « Quand vous êtes conditionné par la société à vous détester toute votre vie, il faut beaucoup de désapprentissage. C’est exactement pourquoi je fais ce que je fais. »

Ce n’est pas la première fois que Lil Nas X fait face à des réactions négatives contre « Montero (Call Me By Your Name) », un single apparemment dédié à son moi de 14 ans qui parle d’une relation lascive entre deux amants du même sexe. Le sous-titre de la chanson fait référence au film LGBTQ du même nom.

Le chanteur de « Sun Goes Down » a été critiqué en particulier par les parents et les personnes d’origine religieuse pour la vidéo d’accompagnement de la chanson, qui se termine par le rappeur donnant à Satan un lap dance.

Lil Nas X a reconnu que la vidéo mettrait certains en colère dans une déclaration accompagnant les visuels de la chanson en mars, mais il a déclaré que son « agenda » était de permettre aux gens de vivre de manière authentique.

Lundi, Lil Nas X a déclaré qu’il était choqué par le fait que « nous sommes dans 4 mois et que les gens sont toujours surpris que je sois gay et sexuel dans les performances d’une chanson sur les homosexuels et le sexuel (juron) ».

Les gens sur les réseaux sociaux ont également qualifié la critique du verrou à lèvres de Lil Nas X avec un homme d’hypocrite.

« Quelle est la différence ?! #CanWeTalkAboutIt C’est le double standard pour moi ! » a tweeté @_OliverMatthews, qui a comparé une photo de Lil Nas X serrant les lèvres avec son danseur de sauvegarde à Britney Spears et Madonna s’embrassant tristement aux MTV Video Music Awards 2003. (Blender l’a nommé l’un des « 25 moments musicaux les plus sexy à la télévision. »)

Utilisateur @_slimarella_ ajouté, « Deux femmes qui s’embrassent, c’est agréable à voir mais deux hommes vous dégoûtent. C’est hypocrite. »

D’autres ont applaudi le courageux plaidoyer de Lil Nas X pour l’homosexualité.

« Nous avons besoin de plus de personnes homosexuelles sexuellement autonomes dans la culture pop traditionnelle et je suis tellement (explétive) heureuse que nous nous dirigeons vers cela », tweeté @wreckno. « Lil Nas X pousse cela ainsi que tant d’autres artistes queer plus petits et cela fait sourire mon cœur. »

Lil Nas X a clôturé le mois de la fierté en 2019 en devenant gay.

