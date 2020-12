Voici une chanson que vous ne chanterez probablement pas de porte à porte de sitôt.

Lil Nas X rejoint Jimmy Fallon pour une chanson de rap sur le thème de Noël le jeudi 10 décembre de Le spectacle de ce soir. Le clip vidéo, qui peut être vu ci-dessous, montre Jimmy habillé comme un père Noël traditionnel, tandis que la version de Lil Nas X comprend une grille et un coffre exposé avec beaucoup de bling.

Lorsque Jimmy’s Santa présente Lil Nas X sous le nom de « Santa Nas X », le rappeur répond: « Merci, Père Noël, ma salope – mec, je suis prêt à faire la fête. Et je vole dans mon traîneau pendant que je suis en train de sucer Bacardi . Et j’ai un gros sac que vous connaissez déjà. J’ai quelques cannes de bonbon pour mes ho ho houes. «

Le père Noël répond avec un verset bénin sur sa tenue, y compris ses bottes noires, mais Santa Nas X ne l’a pas.

« F – k vos bottes noires, mec, j’ai Jimmy Choos », chante l’interprète de « Rodeo ». « Et j’ai une Lamborghini, je plaisante, j’en ai deux. Je suis habillée de chrome, et je baise tous les jours. Je ne donne pas de cadeaux, mec, je fais me payer les enfants. »