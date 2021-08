Lil Nas X a une réponse sauvage à ‘Montero’ atteignant 1 million d’aversions sur YouTube

Le rappeur et artiste hip-hop américain Lil Nas X est connu pour sa personnalité sans vergogne qui était assez visible dans son clip Montero (Call Me By Your Name) qui est sorti plus tôt cette année. L’artiste de 22 ans a célébré son homosexualité et a même dénoncé ses critiques et son public homophobe à travers la vidéo. Lil Nas X n’a ​​pas été épargné par les trolls des médias sociaux après la sortie du clip, qui a maintenant reçu plus de 312 millions de vues sur YouTube depuis son partage le 26 mars.

Cependant, la semaine dernière, le clip a également établi un nouveau record en devenant le premier clip de l’artiste à recevoir un million d’aversions. Le développement a été porté à l’attention sur Twitter par un compte de fan qui a posté une capture d’écran du clip de Montero (Call Me By Your Name) et a écrit que la vidéo avait dépassé le million d’aversions sur la plate-forme de partage de vidéos. L’utilisateur, qui s’appelle @lilnasxmajor, a écrit « C’est sa première vidéo sur Youtube à franchir ce cap. Félicitations Lil Nas X. Le clip a également reçu 8,2 millions de likes sur YouTube.

En retweetant le tweet partagé par le compte de fans, le chanteur lauréat d’un Grammy, connu pour son regard plein d’esprit sur ses critiques, a salué le nouveau jalon et a écrit : « merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je ne suis rien sans le manque de soutien de vous les gars.

Malgré toutes les critiques auxquelles le chanteur continue de faire face pour être un artiste ouvertement gay, Lil Nas X continue de régner dans les charts musicaux. Dans un précédent tweet du compte de fans, il a été annoncé que «Lil Nas X est le seul artiste avec deux chansons simultanément dans le Top 10 mondial de Spotify avec Industry Baby au numéro cinq et Montero (Call Me By Your Name) au numéro six. «

Le mois dernier, le chanteur a sorti un autre clip pour sa dernière chanson Industry Baby qui met à nouveau en lumière son parcours en tant qu’artiste, son succès et sa sexualité. Le chanteur a collaboré avec Jack Harlow pour son dernier single. Le clip est également une collecte de fonds car Lil Nas X s’est associé à The Bail Project, une organisation à but non lucratif qui cherche à mettre fin à la caution en espèces.

