YouTuber et la star de Nickelodeon ont adopté le vieil adage «une image vaut mille mots» et ont laissé la photo qu’elle a postée faire tout le discours. JoJo Siwa, une chanteuse et danseuse populaire, s’est rendue sur ses plateformes de médias sociaux pour partager l’image d’un t-shirt offert par sa cousine. Le T-shirt porte en caractères gras «Meilleur cousin gay de tous les temps».

Et avec cela, Siwa est sortie dans le monde et le soutien de nombreuses célébrités a afflué pour sa décision de sortir.

Le rappeur Lil Nas a répondu au tweet en disant que le butin épelé à l’envers était gay.

si vous épelez «swag» à l’envers, c’est «gay». coïncidence?? – non (@LilNasX) 22 janvier 2021

Ellen DeGeneres, qui est populairement connue comme l’animatrice queer la plus aimée de la télévision, a répondu avec une très simple démonstration d’amour et de soutien, un emoji cœur rouge. Ellen était sortie en 1997 en faisant la couverture du Time Magazine.

Colleen Ballinger, comédienne et quelqu’un qui a collaboré avec Siwa pour plusieurs vidéos. l’a également félicitée.

Je vous connais depuis longtemps et c’est le plus heureux que je vous ai jamais vu. Vous êtes absolument radieuse et je suis si fière de la femme que vous devenez! je t’aime! 🌈 https://t.co/d57S8aWcsh – Colleen Ballinger🎗 (@ ColleenB123) 22 janvier 2021

YouTuber Tana Mongeau a commenté comment sa sortie change les choses pour toute une génération, sur Instagram. Elle a partagé des sentiments similaires sur Twitter.

Siwa avait déjà fait allusion à sa sexualité dans une vidéo virale de Tik-Tok. Elle a été vue dansant sur la chanson Born This Way de Lady Gaga, largement reconnue comme un hymne LGBTQ. La vidéo est devenue son clip le plus vu sur l’application avec plus de 25 millions de vues et la section des commentaires était remplie de spéculations.

Le chanteur, danseur et YouTuber de 17 ans a un public incroyable sur les réseaux sociaux. Son coming out a une influence sur des millions de ses fans qui sont ravis de sa révélation.

Siwa compte plus de 10 millions d’abonnés Instagram et 12 millions d’abonnés YouTube. Sa renommée à la télévision est venue après son apparition sur Dance Moms.

Outre les célébrités qui la louent, les fans ont également publié des commentaires positifs sur les réseaux sociaux.

«Salut Jojo! Je suis maman d’une petite fille de 7 ans qui aime votre musique, vos vidéos et vos produits depuis l’âge de 4 ans. Nous vous aimons et vous soutenons! Cela ne me dérange pas du tout en tant que mère! Désolé, les autres ne ressentent pas la même chose. Votre musique apprend aux enfants à être eux-mêmes, peu importe qui ils sont! » a commenté un utilisateur.