Lil Meech et Myles Truitt parlent du lien #BMF de leurs personnages

BMF La saison 2 est maintenant diffusée sur l’application STARZ et la star de la série s’ouvre sur la lecture de ses pops prolifiques. De même, son coéquipier réfléchit au lien indéniable que leurs personnages partageaient dans la vraie vie et qui se reflète à la télévision.

Comme indiqué précédemment BMF la saison 2 reprend là où elle s’était arrêtée avec Demetrius “Big Meech” Flenory et Terry “Southwest” T toujours en désaccord. Meech (Lil Meech) veut étendre l’entreprise au-delà de Detroit, tandis que Terry (Da’Vinchi) se concentre sur l’école et lance un service légitime de transport en voiture avec son Pops, Charles. Mais au fur et à mesure que la saison avance, les rues implosent et les frères doivent peser leurs options.

Vous rencontrerez plusieurs nouveaux personnages cette saison joués par La La, Mo’Nique et Caresha “Yung Miami” Brownlee, mais vous verrez également Lil Meech continuer à jouer son père qui compte beaucoup sur sa fraternité avec B -Mickie. Malheureusement pour lui cette fraternité pourrait prendre une tournure surprenante.

Lil Meech et Myles Truitt parlent BMF Saison 2

Lil Meech et Myles Truitt ont récemment foulé le tapis rouge lors de la première à Los Angeles de BMF saison 2 aux côtés de leurs camarades.

Avant cela, ils ont parlé au rédacteur en chef de BOSSIP, Dani Canada, de la fraternité indéniable de leurs personnages qui sera mise à l’épreuve cette saison. B-Mickie est déchiré entre sa loyauté envers Meech tout en faisant face à une situation impossible avec la police après le meurtre de Kato la saison dernière.

Quant à Meech, il n’a aucune idée de ce que prépare B-Mickie car il a de plus gros problèmes à résoudre—-ou alors il pense.

Regardez notre exclusivité avec Myles Truitt et Lil Meech ci-dessous !

BMF diffusé le vendredi à 8h00 ET / PT sur STARZ. Il est également diffusé exclusivement sur l’application STARZ.