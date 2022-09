Lil ‘Kim répond à la tentative de 50 Cent de commencer un drame avec elle et Nicki Minaj en affirmant qu’elle dissident le fils de Nicki Minaj sur le remix “Plan B” de Megan Thee Stallion.

50 Cent est connu pour sa personnalité Instagram et son incitation publique constante. Peu importe qui vous êtes, vous n’êtes pas à l’abri des calomnies d’Instagram si vous vous retrouvez sur le radar de 50 Cent

Hier, Lil Kim s’est retrouvée sur le radar des années 50 avec son couplet sur le remix “Plan B” de Megan Thee Stallion. 50 a affirmé que Kim avait disséqué le fils de Nicki Minaj avec sa ligne “Continuez à agir comme ça et votre fils va être ab *** h”

Une chose que 50 Cent a tout simplement ignorée était le fait que la chanson parlait d’ex et même avant cette ligne, Kim a même mentionné que le père et le frère de son ex étaient aussi des salopes. Même si la majorité des gens savaient qu’elle ne pouvait pas parler du fils de Nicki Minaj, elle a quand même décidé de clarifier les choses. Kim a publié une série d’histoires Instagram traitant directement de 50 Cent et de ses manières instigatrices.

“Je n’ai jamais dit un mot sur l’enfant de qui que ce soit… n’hésitez pas à écouter la chanson où nous parlions clairement d’un EX”, a écrit Kim. “Essayer de déformer mes mots pour avoir une excuse pour piquer mon enfant est dégoûtant. Je suis l’une des légendes les plus irrespectueuses du jeu, mais ce que vous ne ferez pas, c’est venir pour MON ENFANT.

Kim a ensuite qualifié ses antis de boiteux et de mauvais goût et s’est demandé comment quelqu’un pouvait continuer à tomber dans ses habitudes. Dans des messages ultérieurs, elle a même demandé comment son partenaire pouvait même rester avec lui. Vous pouvez voir plus de la réponse de Kim ci-dessous.