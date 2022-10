Lil’ Kim porte une combinaison par Mackage : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Drew Vickers

Lil’ Kim a embrassé ses courbes dans un catsuit sexy pour une nouvelle campagne avec Mackage. L’icône du rap, 48 ans, a été stupéfaite dans la fermeture éclair ajustée à manches longues avec le tout premier monogramme du logo “M” de la marque de mode basée à Montréal. Lil’ Kim — née Kimberley Denise Jones – a gardé ses cheveux teints en blond lissés en arrière pour un effet mouillé, montrant également ses boucles d’oreilles dans le Drew Vicker images prises.

Le reste de son ensemble était prêt pour l’hiver, car elle s’est penchée sur la tendance des chaussures épaisses avec une paire de bottes de combat à lacets ultra-plateformes. Sur une autre photo, elle s’est emmitouflée dans l’une des doudounes noires populaires de la marque avec une finition en cuir. Elle souleva la veste partiellement sur son visage, montrant également sa longue manucure neutre.

La campagne d’automne chaud coïncide avec la prise de fonction de Lil ‘Kim en tant que nouveau visage de Mackage, dont elle est une fan de longue date. “J’avais déjà une véritable relation avec Mackage. J’adore leurs incroyables cuirs et doudounes. Lorsque l’équipe m’a contacté pour collaborer au lancement de son premier monogramme, cela m’a semblé vrai », a déclaré le Noyau dur a déclaré le rappeur dans un communiqué. “Ils connaissaient et comprenaient l’histoire de mon style et des looks les plus emblématiques et ont construit des looks de campagne autour de cela.”

Sur son Instagram, Kim a régulièrement posté des “coupes de la marque”, dont une magnifique veste camel en décembre dernier. Elle a stylisé l’article prêt pour l’hiver avec un haut court à logo Céline, un jean gris et des bottines. Kim a montré son look en sortant d’un SUV, tenant également un sac à main Céline. Elle a terminé la tenue avec un collier de diamants “B” blingy, une référence à son surnom, “The Queen Bee” dont elle rappe sur “Not Tonight (Ladies Night Remix)”.

Dans le communiqué, Kim a également expliqué pourquoi elle voulait faire la campagne et ce qu’elle aime le plus dans le style des marques. “J’adore faire des choses auxquelles les gens ne s’attendent pas”, a poursuivi Kim. “C’est tellement naturel de superposer leurs pièces avec mes coupes parce qu’ils comprennent que le streetwear et la mode se mélangent, et c’est comme ça que j’ai toujours construit par les looks. Ils conçoivent pour les courbes féminines et ils n’ont pas peur du drame. Mackage est pour les femmes fortes… mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas nous sentir protégées », a-t-elle également déclaré.