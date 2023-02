Lil Kim porte une combinaison noire transparente à l’after-party des Grammy Awards Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Maciel / BACKGRID

Lil Kim portait une tenue fabuleuse lors d’une after-party des Grammy Awards 2023 à Beverly Hills le 5 février. La rappeuse de 48 ans a porté une combinaison noire transparente qui mettait en valeur ses courbes sexy. Lil Kim portait également une couche de corset au milieu de sa tenue et une paire de talons argentés scintillants. La fête à laquelle Lil Kim est allé était au Mr. Brainwash Art Museum, qui n’est pas loin de la Crypto.com Arena où les Grammys ont eu lieu.

Lil Kim portait également des accessoires chics qui accompagnaient sa fabuleuse tenue. Elle avait des boucles d’oreilles en argent qui épelaient son nom, ce que seul Lil Kim pouvait faire. La hitmaker “Lady Marmalade” arborait également des bracelets étincelants sur l’un de ses poignets. Lil Kim a bouclé le bas de ses mèches brunes pour terminer son look pour la soirée étoilée.

En dépit d’être une icône du hip-hop, Lil Kim n’a en fait pas participé à la performance 50 Years Of Hip Hop aux Grammys 2023, qui a célébré cinq décennies du genre musical. LL Cool J, Missy Elliot, Glace-T, Les racines, Sel-N-Pepa, Reine Latifah, et d’autres artistes ont participé à la performance hommage. Bien que ce soit épique à regarder, il était définitivement décevant que Lil Kim ne soit pas sur scène.

50 ans de performance hip-hop au #GRAMMYs par certains des plus grands comme RunDMC, LL Cool J, Salt N Peppa, Ice T, Queen Latifah, Wu-Tang, Big Boi, Busta Rhymes, Missy Elliott, Nelly, Too Short, GloRilla, The Roots, et plus encore… pic.twitter.com/HmGB0bvGZX – Léon Carrington (@LeonCarrington) 6 février 2023

Heureusement, Lil Kim a fait rendez-vous au Roc Nation Grammy Brunch qui a eu lieu le samedi 4 février, un jour avant les Grammys. Beyoncé et JAY Z a accueilli l’événement annuel et Lil Kim a réussi à prendre une photo avec Jay qu’elle a partagée sur Instagram. Lil Kim portait un superbe ensemble noir au brunch et elle semblait passer un moment incroyable. C’est toujours agréable de voir Lil Kim sortir et vivre sa meilleure vie !

