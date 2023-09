Lil Kim fustige le magazine EBONY pour sa photo de couverture « non approuvée »

Lil Kim affirme qu’une publication annoncée a tenté de la « saboter » en publiant une image de couverture qui, selon elle (et ses fans), est méconnaissable. « Qui est-ce? Parce que ce n’est pas la photo que j’ai approuvée ni tout autre contenu qu’ils ont publié », a écrit la reine des abeilles sur son InstaStory.

Malheureusement pour elle, le directeur artistique derrière l’image prétend que l’image adjacente à l’IA était en fait son œuvre, et maintenant un débat « il a dit, elle a dit » fait rage.

Mardi, EBONY Magazine a publié une série de couvertures célébrant 50 ans de Hip-Hop.

Les reprises comprenaient 50 Cent, Busta Rhymes, Rick Ross, Swizz Beatz et Lil Kim.

Et tandis que les autres rappeurs masculins mentionnés ci-dessus n’avaient aucun problème avec le look final de leurs couvertures, la légendaire femme et ses fans ont crié au scandale à cause de sa photo fortement retouchée.

Lil Kim est belle dans la vraie vie, ne joue pas avec elle pic.twitter.com/GUot5T03rF – Mme White (@lilkimvsp) 19 septembre 2023

c’est bien mieux que ce que nous avons. pic.twitter.com/WpvI4WN4KA — ⧉ (@NASTlESTONE) 19 septembre 2023

À un moment donné, les critiques concernant la photo fortement retouchée sont devenues si fortes que Keith Major, désormais ancien directeur de la photographie chez EBONY, a ouvertement déclaré que Lil Kim avait pris le contrôle créatif de la photo.

« Mec, elle voulait contrôler les retouches, alors c’est ce que nous avons obtenu », a écrit Major dans une section de commentaires sur Instagram.

La photographe derrière la récente couverture de « Ebony » de Lil’ Kim révèle qu’elle était chargée de retoucher les images DÉTAILS: https://t.co/KBRwz70oXg pic.twitter.com/Nh9LlPpIlX – Musique complexe (@ComplexMusic) 19 septembre 2023

Selon le Inconditionnel Cependant, c’est faux et elle a les reçus pour le prouver.

« J’ai toujours dit à Ebony que ça ressemblait à un tableau mais ils ne voulaient pas écouter », a écrit Kim sur son InstaStory. « Ils ont dit qu’ils adoraient ça. C’est le sabotage pour moi. Le plus drôle à propos de ça, c’est que c’est LEUR retoucheur ! » » a-t-elle ajouté en prenant clairement en compte les affirmations de Keith Major en matière de retouches.

Elle a ensuite montré à quoi ressemblait son image approuvée – mais selon les fans, il est incroyablement difficile de voir la différence.

Lil’ Kim sur le tournage de sa séance photo pour Ebony Magazine.pic.twitter.com/MNU6YkmxjT – Lil’Kim Médias (@LilKimMedia) 19 septembre 2023

Appuyez sur le rabat pour voir les reçus du magazine EBONY de Lil Kim.