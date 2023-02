Lil Jon menace de poursuivre Live Nation pour l’événement “Lovers & Friends”

Lil Jon menace de poursuites judiciaires contre Live Nation pour le deuxième festival annuel “Lovers & Friends”.

Plus tôt ce mois-ci, Live Nation a annoncé que jets Amis amants Le festival reviendrait à Las Vegas et malgré les critiques de l’année dernière, il semble que le public ait hâte d’y assister. Considérant que le dépliant regorge de talents comme Missy Elliott, Mariah Carey, Usher et Chirs Brown, il est presque plus facile de nommer qui ne se produit pas.

Une personne qui ne figure pas sur la liste cette année est cependant Lil Jon – et pour une bonne raison.

Selon TMZ, tout le monde dans le monde est enthousiasmé par le festival, à l’exception du créateur de “Crunk Juice”. Il sent que le festival a volé le titre de sa chanson pour le nom et a essayé de contacter Live Nation pour régler les choses.

Le festival à guichets fermés est également le nom de l’un de ses plus grands disques avec Usher et Ludacris et l’avocat de Lil Jon, Ed McPherson, dit que ne pas le faire participer au festival, c’est comme avoir un festival “Don’t Stop Believin'” sans Journey.

Des tentatives pour atteindre Live Nation auraient été faites pendant des mois pour éviter les litiges, mais en vain.

Live Nation a répondu essentiellement : “nous n’avons pas besoin d’une licence puante !” Cependant, les deux parties ont finalement convenu de reporter la discussion après le Festival. Lil Jon a fait confiance à Live Nation pour «faire ce qu’il fallait», et il a joué magistralement. Le Festival « Lovers & Friends » 2022 a finalement affiché complet et a été un énorme succès. Nous comprenons maintenant que Live Nation a décidé de transformer le Festival en un événement annuel, sans Lil Jon, mais en utilisant le nom “Lovers & Friends” de Lil Jon, dans un effort évident pour confondre les consommateurs en leur faisant croire que Lil Jon se produit au Festival, ou à tout le moins le produire. “Une telle action constitue clairement une conduite flagrante et prédatrice, et l’opportunisme des entreprises à son pire. Live Nation connaissait le lien inextricable entre Lil Jon et le nom, mais a néanmoins exploité la bonne volonté et la reconnaissance de Lil Jon, réservant des artistes qui sont étroitement associé à lui – après que ses représentants eurent clairement exprimé son objection. La société a alors eu la témérité d’enregistrer «Lovers & Friends» comme sa propre marque et d’éjecter Lil Jon du festival.

À première vue, Lil Jon a un cas décent et veut parvenir à un règlement. Néanmoins, il semble que Live Nation va lui faire investir des tonnes d’argent pour faire entendre son cas.