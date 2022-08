Lil Fizz parle de son étrange relation avec Omarion

Dans le dernier épisode du rappeur, Noreaga’s Drink Champs, Lil Fizz partage qu’il y a une glacière où le cœur d’Omarion se trouve depuis un certain temps maintenant. Il a révélé qu’il avait tenté de contacter son ancien compagnon de groupe à plusieurs reprises, mais qu’il était constamment laissé sur “lire”.

Fizz a dit: «Quoi de neuf – comme, je frappe ce nigga, pas de réponse. Lecture – lire dans le DM. Pas de réponse. Comme putain, mon frère, quoi de neuf ».

NORE a été déconcerté de ne pas avoir le numéro de téléphone direct d’Omarion, “Attendez, vous avez dit sur le DM?”, A-t-il demandé.

“Oui, parce que je n’ai pas le numéro n*****”, rétorqua Fizz.

Aucun des membres du groupe B2K n’a eu de numéro de travail pour Omarion en 20 ans – seulement un contact avec sa direction.

Avec de la déception dans sa voix, NORE a dit: “Nah, vous tous amis mec.”

Fizz a réaffirmé sa déclaration avec, “Pas de plafond. Bro, ça a toujours été comme ça ».

NORE a continué incrédule : « Vous allez trop loin. Non de la boue. Vous n’avez pas de GroupChat – B2K Group Chat ?”.

Je suppose qu’Omarian pensait qu’il n’avait plus “Gots Ta Be” leur ami s’il ne voulait pas l’être.

Lil Fizz dit qu’après avoir été continuellement ignoré par “O”, il a parlé à la mère de ses adorables enfants, Apryl Jones, de la situation.

NORE écoute attentivement pendant que Fizz dit: “Donc, littéralement, je ne lui avais pas parlé depuis ce moment jusqu’au jour où j’étais au berceau d’Apryl avant que la tournée ne devienne même une conversation.”

Il a poursuivi: “Il venait déposer ses enfants et il m’a vu assis sur le canapé. Et je me disais “Quoi de neuf ?” et il s’est retourné et s’est éloigné ».

Fizz a précisé qu’il “a essayé d’avoir une conversation avec [Omarion] alors”.

Il semble que NORE ait estimé que la réponse d’Omarion était appropriée : « Time out. Si le mec moyen passe à [his baby mama house] déposer ses enfants et il voit le membre de son groupe se détendre sur le canapé en train de manger des Cheerios… »il serait probablement énervé et voudrait se battre ou fuir. De toute évidence, Omarion a choisi ce dernier.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Fizz et Apryl sont sortis ensemble, ce qui a ajouté encore plus de tension à leur relation déjà fragile.

Comme rapporté précédemment par BOSSIP, lors d’une performance sur le Millennium Tour, Fizz a présenté ses excuses au chanteur “Touch” APRÈS sa rupture avec Apryl.

Comme c’est pratique mais bon, tu vis et tu apprends.

Fizz a déclaré: “J’ai fait des f ***** up s *** à mon frère. J’ai fait de la merde de serpent et je n’en suis pas fier. Donc, je veux m’asseoir ici humblement et sincèrement vous présenter mes excuses pour tout trouble ou dysfonctionnement que j’ai causé entre vous et votre famille ».

Omarion semblait avoir dépassé la trahison et a accepté ses excuses en disant “tout allait bien” et a scellé la réconciliation d’une poignée de main.

Cette interview de Drink Champs vient après l’annonce du nouveau documentaire d’Omarion, “Omega: The Gift and the Curse”. Dans le teaser, Omarion a juré de révéler franchement des détails sur sa vie personnelle et sa carrière.

La partie 1 a depuis été publiée et certains utilisateurs de Twitter disent qu’elle vaut la peine d’être visionnée.

Un utilisateur a dit: “Écoutez si vous n’avez pas besoin de regarder le nouveau documentaire d’Omarion Omega: The Gift & The Curse, partie 1.”

Un autre utilisateur a déclaré: “Oui, j’ai regardé Omega Le cadeau et La malédiction” @Omarion si vous ne l’avez pas regardé, vous devez aller rendre et regarde le super et étonnante. L’épisode 1 était super et amour fou que je dois entendre Omarion côté de l’histoire et hâte de voir le reste. #OmegaTheGiftAndTheCurse ».

J’espère que cette série de docu n’ajoutera pas plus de carburant au feu de forêt qui flambe déjà.

Il semble que lorsque les gars sont apparemment en bons termes, quelqu’un publie un message ou fait une interview quelconque qui remue à nouveau le pot.

Ils continuent à enlever la croûte des vieilles blessures. Tout ce que j’entends, c’est la voix de Tiffany Pollard, alias I Love New York, qui dit : « LA MÊME SAVEUR DE LA BLESSURE ? LA MÊME BLESSURE ?!”

Espérons qu’un jour, les chanteurs de “Bump, Bump, Bump” pourront abandonner le passé, pardonner et vraiment guérir.