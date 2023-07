Lil Durk publie une déclaration au milieu d’une hospitalisation pour épuisement

Lil Durk publie une déclaration et remercie les fans après sa sortie de l’hôpital pour déshydratation et épuisement graves.

Au cours des dernières semaines, Lil Durk a disparu au combat. Il était programmé pour une liste de spectacles en Europe qu’il a ratés. Ensuite, il était visiblement absent des Espy Awards de cette année. Peu de temps après, nous avons appris que le rappeur de Chicago était en fait à l’hôpital en train de se battre pour retrouver la santé. Selon TMZ, Durk est tombé malade dans l’Ohio et s’est rendu dans un hôpital local où il a été admis pour déshydratation et épuisement graves. Après une semaine à l’hôpital, il brise maintenant son silence et remercie ses fans.

« Mes fans signifient tout pour moi, vous êtes la raison pour laquelle je fais ça. J’avais hâte de toucher tous mes fans européens, de jouer ce week-end, d’assister aux ESPY et plus encore, mais après avoir joué et voyagé quotidiennement, je suis devenu gravement déshydraté et mes médecins m’ont conseillé de ne pas voyager en raison de l’épuisement. Une fois que j’ai récupéré toute mon énergie, c’est le retour aux affaires que j’attends avec impatience. #Toujours en train de guérir.

La maladie est arrivée au pire moment alors qu’il faisait la promotion de son dernier album. Même s’il a été libéré, Durk prend encore du temps pour se reposer avant de se tourner vers la mouture. Les tournées peuvent être épuisantes et si vous ne ralentissez pas, votre corps vous forcera à vous asseoir quelque part. Heureusement pour Durk, les médecins ont pu le remettre sur la bonne voie car la situation semblait plus grave qu’initialement signalée. C’est la deuxième fois que Durk s’absente récemment après avoir subi un dysfonctionnement pyro sur scène lors d’un concert l’été dernier.