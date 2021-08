Lil Durk jure de ne plus mentionner les rappeurs morts dans ses chansons après la mort de son ami King Von et de son frère DThang

Le rappeur Lil Durk dit qu’il a fini de rapper sur des rappeurs morts après que son frère Dthang et son collègue musicien King Von ont été abattus.

« Je ne mentionne plus les morts dans mes chansons ni n’interprète des chansons avec leur nom », a tweeté jeudi le joueur de 29 ans, signant comme « grand Smurk ».

Le vœu de silence vient après que le rappeur né à Chicago, dont le vrai nom est Durk Banks, a ouvertement tweeté sur le deuil des pertes de ceux qu’il aimait.

« Pourquoi chaque fois que quelqu’un meurt, il t’aime mais quand tu es ici, il s’en moque …… m’aime maintenant pas plus tard », a-t-il déclaré. tweeté deux jours plus tôt, avec un emoji aux larmes à la fin.

« Von nous a quittés, Dthang nous a quittés et j’étais perdu », a déclaré le rappeur dans un autre poste.

Au cours des deux dernières années, Durk a subi tragédie sur tragédie.

Il y a quelques jours, le rappeur de Chicago, Edai, 32 ans, a été tué tôt le matin après avoir été frappé deux fois dans le dos et six fois au ventre et à la poitrine.

Edai et Durk auraient été membres du gang de rue Black Disciples.

Le 6 juin, le frère aîné de Durk, OTF DThang, a été tué devant un club de strip-tease appelé Club O, à Harvey, dans l’Illinois.

En novembre dernier, le rappeur de Chicago King Von, 26 ans, que Durk appelait affectueusement son « jumeau », a été tué lors d’une fusillade qui a éclaté près d’une boîte de nuit d’Atlanta en novembre dernier, a rapporté Uproxx.

Le 11 juillet, Durk et sa petite amie India Cox ont sorti leurs armes et ont riposté après que des intrus armés ont fait irruption dans la maison du rappeur à Atlanta.

Durk et Cox ont tous deux été répertoriés comme victimes par les policiers enquêtés et aucun n’a été blessé.

Durk fait également toujours face à une tentative criminelle de meurtre et à une accusation de gang de rue impliquant une fusillade qui a eu lieu le 5 février 2019, à l’extérieur du restaurant The Varsity d’Atlanta, a rapporté l’Atlanta Journal-Constitution.

Lorsque son nom est apparu comme suspect potentiel, Durk a annoncé qu’il se rendrait sur Instagram.

Il a affirmé à l’époque qu’il n’avait « rien à cacher ».

Durk a ensuite obtenu une caution de 250 000 $ après qu’un juge a rejeté la demande d’un procureur de le renvoyer en détention.

Des détectives de la police ont affirmé que la vidéo plaçait Durk en train de tirer sur un homme près de The Varsity alors qu’il conduisait, a rapporté WSB-TV.

