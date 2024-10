Lil Durk arrêté en Floride pour meurtre contre rémunération

La superstar du rap de Chicago, Lil Durk, a été arrêtée en Floride pour meurtre contre rémunération alors qu’il tentait de prendre un jet privé pour l’Italie.

Des policiers américains ont arrêté jeudi Lil Durk, de son vrai nom Durk Devontay Banks, selon le bureau du shérif du comté de Broward. Il a été détenu à la prison principale et a été accusé de meurtre contre rémunération, selon les archives.

Durk aurait embauché des tueurs à gages de Chicago pour se rendre à Los Angeles en 2022 afin de « traquer, traquer et tenter d’assassiner » un rappeur rival nommé Quando Rondo avec qui Durk était en querelle publique à l’époque, selon un affidavit déposé devant le tribunal de district des États-Unis. dans le district central de Californie.

Dans une station-service de Los Angeles, les tueurs à gages auraient tiré au moins 18 balles et tué un membre de la famille du rappeur rival.

Durk avait déjà mis à prix la vie de Quando Rondo, de son vrai nom Tyquian Terrel Bowman, selon l’affidavit.

Avant son arrestation jeudi, Durk avait réservé trois voyages internationaux distincts partant jeudi soir : un vol aller simple depuis Miami vers les Émirats arabes unis, un vol aller simple depuis Fort. Lauderdale vers la Suisse et un jet privé au départ de Miami pour l’Italie, indique l’affidavit.

Il a été arrêté une heure avant le vol vers l’Italie, près de l’aéroport.

Un acte d’accusation en Californie la semaine dernière a accusé cinq personnes d’avoir collaboré avec Durk à l’attaque. Leurs accusations comprenaient le meurtre contre rémunération et le complot en vue de commettre un meurtre contre rémunération ayant entraîné la mort, selon l’affidavit.

Durk et son label Only the Family, ou OTF, auraient financé l’attaque.

Photo de Durk Devontay Banks. Bureau du shérif du comté de Broward

Deux avocats représentant Durk en Floride n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Jonathan Merel, un avocat basé à Chicago qui a représenté Durk dans une affaire précédente, a refusé de commenter.

Plus tôt ce mois-ci, la mère de Le rappeur FBG Duck a déposé une plainte visant à relier Lil Durk et son protégé King Von assassiné au meurtre de son fils lié à un gang sur la Gold Coast.

FBG Duck, de son vrai nom Carlton Weekly, a été abattu par un groupe d’hommes masqués alors qu’il attendait d’entrer dans le magasin Dolce & Gabbana en août 2020. Sa petite amie, Cashae Williams, et un autre homme, Davon Brinson, ont également été blessés. l’attaque et désignés comme plaignants dans le procès.

S’appuyant en grande partie sur les preuves mises à nu lors du procès pénal, la poursuite déposée devant le tribunal du comté de Cook allègue que l’OTF est une entreprise criminelle. Le label, qui comprenait Von comme signataire, produit et vend du rap d’artistes principalement de Chicago. Le label a signé des contrats avec le géant des médias Sony et d’autres grands labels, qui auraient accueilli des artistes engagés dans des activités criminelles.

OTF a été formé par Lil Durk en 2010, à peu près au même moment où le sous-genre Drill Rap est né. Le sous-genre se caractérise par ses paroles monotones faisant référence à la violence des gangs. En 2021, Durk a sorti son premier album en tête des charts, « The Voice Of The Heroes with Lil Baby », qui lui a valu un BET Hip-Hop Award du meilleur duo de rap. Il a collaboré avec d’autres géants du hip-hop, Drake et Kanye West.

5 co-conspirateurs également inculpés

Le même jour, Lil Durk a été arrêté en Floride, cinq hommes de Chicago ont été arrêtés et accusés d’avoir participé à un complot de meurtre contre rémunération visant à tuer le rappeur Quando Rondo en Californie pour son implication présumée dans la mort par balle du roi Von devant un Atlanta. club en 2020.

Les cinq – Kavon London Grant, Deandre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsey et Asa Houston – étaient liés à la FTO.

Cet acte d’accusation explique comment Wilson aurait recruté Jones, Lindsey et Houston en août 2022 pour voyager de Chicago à la Californie après avoir appris que Quando Rondo séjournait dans un hôtel à Los Angeles. Ils ont organisé des vols le jour même de Chicago à San Diego en utilisant une carte de crédit associée à l’OTF, selon l’acte d’accusation.

Grant, qui a volé dans un jet privé de Miami à Los Angeles, est accusé d’avoir fourni des armes à feu – dont une modifiée pour fonctionner comme une mitrailleuse entièrement automatique – à Jones, Lindsey et à un co-conspirateur anonyme.

Grant a également fourni deux voitures – une berline BMW blanche d’une société de location et une berline Infiniti blanche avec de fausses plaques d’immatriculation – que le groupe a utilisées « pour trouver, suivre et tuer » Quando Rondo, selon l’acte d’accusation. Grant est également accusé d’avoir réservé une chambre d’hôtel pour le groupe et d’avoir acheté quatre masques de ski qui auraient été portés lors de la fusillade.

Le 18 août 2022 et le lendemain, le groupe se serait rendu en voiture dans un hôtel où séjournait Quando Rondo et aurait attendu son départ. Depuis les deux voitures, le groupe a suivi Quando Rondo, qui était passager dans une Cadillac Escalade noire, dans toute la zone – jusqu’à un dispensaire de marijuana, un magasin de vêtements et une station-service, selon l’acte d’accusation.

Houston aurait ensuite conduit l’Infiniti dans une ruelle derrière la station-service et l’aurait garée pour laisser Jones, Lindsey et un co-conspirateur anonyme sortir de la voiture afin qu’ils puissent tendre une embuscade à Quando Rondo, selon l’acte d’accusation.

Ils ont tiré sur l’Escalade, touchant mortellement le cousin de Quando Rondo, Robinson, qui se tenait à côté de l’Escalade alors que Quando Rondo se trouvait à l’intérieur de la station-service, selon l’acte d’accusation. Quando Rondo n’a pas été blessé.

Les accusés ont fui les lieux vers un restaurant de hamburgers, où ils ont discuté du paiement de la fusillade, selon l’acte d’accusation. Ils ont pris l’avion plus tard dans la journée pour retourner à Chicago, et Jones et Lindsey auraient ensuite reçu des sommes d’argent non précisées pour leur rôle dans le meurtre.

