Lil Durk appelle Gunna un rat pour avoir accepté un accord de plaidoyer

Lil Durk rompt son silence sur l’affaire YSL Rico et traite Gunna de rat pour avoir accepté un accord de plaidoyer et affirme qu’il aurait dû garder le silence.

Cela fait des mois que Gunna a accepté un accord de plaidoyer dans l’affaire YSL Rico et a retrouvé sa liberté. Depuis sa libération, il est resté à l’écart des projecteurs tandis que les gens ont partagé leur opinion sur ses actions. Pour être clair, son plaidoyer d’Alford ne blesse ni n’entrave le cas de personne d’autre, mais a toujours laissé un mauvais goût dans la bouche des gens. Récemment, Lil Durk s’est assis avec DJ Akademiks et n’a pas retenu son opinion.

« Maintenant, je ne m’assieds pas ici et ne joue pas à des jeux, mec », a déclaré Durkio, avant de développer. «Cet homme a dit. Tu aurais dû y aller et garder ta bouche fermée. il a continué. « Si t’es un rat, t’es un rat. Si vous rembobinez un peu ce clip, j’ai regardé la caméra et je vous ai dit, si vous êtes un rat, je vous déteste. Parce que j’aime Thug.