Lil Baby se produit lors d’une Bar Mitzvah incroyablement somptueuse à Beverly Hills

La soirée, qui s’est tenue au Beverly Hills Hotel samedi soir, était une affaire somptueuse… où des sources affirment que Lil Baby a été payé une somme importante à six chiffres pour faire une apparition en personne. On nous a dit que la présence du rappeur était une surprise top secrète pour Shane et les autres invités, parmi lesquels figuraient la famille et les amis de l’adolescent.