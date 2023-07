Lil Baby ouvre son premier restaurant à Atlanta « The Seafood Menu »

Petit bébé accueille l’inauguration de son premier restaurant d’Atlanta « The Seafood Menu » qui fournira des emplois et des opportunités à la communauté.

Le label fondé par Lil Baby s’intitule à juste titre « quatre poches pleines » et le rappeur se développe désormais en dehors de la musique. Baby a toujours parlé d’être un entrepreneur en série et de racheter son ancien quartier, mais il rejoint maintenant le secteur des services. Lil Baby a organisé l’inauguration de son restaurant La carte des fruits de mer ce vendredi passé. La carte des fruits de mer est une joint-venture entre Lil Baby et son partenaire commercial Daja Jones. Chad Dillion, une force respectée dans le secteur et partenaire du restaurant, supervise également l’entreprise. La chaudière.

La célèbre décoratrice d’intérieur noire Jasmine Smith a donné vie à la vision de Baby tout en rendant hommage au patrimoine de la ville. Pour lancer la grande ouverture, le conseiller municipal Byron Amos a dirigé la cérémonie d’inauguration du compte à rebours jusqu’à l’ouverture. Étaient également présents pour la cérémonie un autre artiste 4PF, Rylo Rodriguez, superstar mondiale Aconla légende/entrepreneure de Shopify Premadonna et son collègue artiste d’Atlanta Landstrip Chip.

Peut-être que la meilleure partie de toutes les entreprises du rappeur est sa volonté de redonner à sa communauté locale d’Atlanta. Avec ce restaurant, les choses ne seront pas différentes. La carte des fruits de mer offrira des possibilités d’emploi et de la bonne nourriture à des prix abordables à la communauté.