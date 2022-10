Lil Baby, Nicki Minaj et d’autres stars de Modern Warfare II “Squad Up”

Avant son lancement plus tard ce mois-ci, Call Of Duty Modern Warfare II publie sa bande-annonce “Squad Up” mettant en vedette Lil Baby, Nicki Minaj, Kane Brown, Pete Davidson et Jalen Ramsey.

Call Of Duty Modern Warfare II sortira plus tard ce mois-ci, pas celui-ci à ne pas confondre avec Modern Warfare 2 de 2009. Le mois dernier a lancé la bêta ouverte pour les fans enthousiastes de tester le jeu vidéo et la réponse a déjà le jeu étiqueté le jeu de l’année. Le thème commun qui rend les critiques si intéressantes est qu’il est jouable et agréable pour les joueurs occasionnels et les joueurs extrêmes, tout le monde peut jouer et s’amuser.

Call Of Duty Modern Warfare II lance la bande-annonce “Squad Up” avec Lil Baby, Nicki Minaj, Jalen Ramsey, Peter Davidson, Kane Brown et plus encore.

Dans le but de faire le buzz sur la sortie à venir, Call Of Duty a publié sa publicité “Squad Up” qui présente des célébrités de tous horizons récitant “Je ne sais pas, mais on m’a dit”. Cardi B a en quelque sorte gâché la publicité à venir la semaine dernière sur Twitter, affirmant que ses problèmes juridiques lui avaient coûté l’opportunité d’un million de dollars d’apparaître dans la publicité.

La bande-annonce finale présente Lil Baby, Kane Brown, Nicki Minaj, Pete Davidson, Jalen Ramsey, Faze Clan et bien d’autres qui font la promotion de la sortie. Le jeu officiellement tombe le 28 octobre et si vous pré-commandez à l’avance sur votre console, vous pouvez accéder à la campagne une semaine plus tôt que tout le monde. Jouerez-vous ?

Vous pouvez regarder la bande-annonce de “Squad Up” ci-dessous.