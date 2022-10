Lil Baby lance la série de concerts Amazon Music Live

Allez-vous regarder?

Petit bébé a prolongé sa séquence de victoires en tant que première tête d’affiche d’Amazon Music Live, une série hebdomadaire de concerts diffusés en direct et animée par le rappeur/magnat lauréat d’un Grammy 2 chaînes.

Le hitmaker superstar a interprété les tubes de son nouvel album “It’s Only Me” en tête des charts devant un public en direct à Los Angeles.

Diffusé sur Prime Video après Thursday Night Football, le buzz Amazon Musique la série présentera des performances en direct des plus grands artistes de la musique, dont trois fois lauréat d’un Grammy Megan toi étalon le 3 novembre et superstar de la musique country Kane Brun le 10 novembre.

“Avec Amazon Music Live, nous avons créé une nouvelle série à ne pas manquer pour que les fans puissent découvrir ensemble la nouvelle musique la plus excitante. Pour les artistes, cette émission représente une nouvelle étape massive pour partager leur musique avec les fans après Thursday Night Football, le plus gros match de la semaine, diffusé en direct sur Prime Video.

« Que vous soyez un fan de sport qui attend le premier match de football de la semaine ou un fan de musique qui veille tard pour écouter la dernière chanson de votre artiste préféré, le jeudi est la plus grande soirée de divertissement », a déclaré Kirdis Postelle responsable mondial du marketing des artistes chez Amazon Music.

En plus d’héberger Amazon Music Live, 2 Chainz interviewera l’artiste interprète de chaque soir lors de la programmation d’épaule de Thursday Night Football, offrant aux fans un accès sans précédent à leurs artistes préférés.

Chaque concert sera disponible pour les fans en streaming en direct dans le monde entier sur Prime Video et sera également disponible en streaming à la demande pendant une durée limitée.

“Chaque jeudi soir, j’amène les plus grandes et les plus brillantes stars de la musique sur la scène Amazon Music Live à Los Angeles”, a déclaré 2 Chainz.

«Nous avons des gens qui influencent la culture et ont tracé leur propre chemin unique dans la musique, comme Lil Baby, Megan Thee Stallion et Kane Brown. Amazon Music Live est le seul endroit où être pour le rendez-vous officiel du jeudi !