Lil Baby dit “Seul Dieu peut me juger” au milieu des rumeurs d’accusations RICO

Dans le nouveau hit de Drake “Jimmy Crooks”, il rappe avec confiance, “H *** dis que je suis suave, mais je ne peux pas me faire RICO”… Mais le rappeur d’Atlanta Lil Baby peut-il dire la même chose?

De nombreux fans de Lil Baby pensent qu’il pourrait être le prochain à être accusé de RICO après que le procureur du comté de Fulton a annoncé qu’il y aurait plus de cas très médiatisés avant la fin de l’été. Cette annonce est intervenue deux mois seulement après l’arrestation de Young Thug, Gunna et d’innombrables associés d’YSL pour racket. DA Fani T. Willis a déclaré qu’il y en aurait au moins deux autres au cours des 60 prochains jours.

Je sais que cela doit faire trembler pas mal de rappeurs dans leurs grosses bottes Balenciaga.

Willis n’a laissé aucune indication sur les personnes qui seraient ciblées, mais tout le monde semble pointer du doigt l’ancien boo de Jayda, Lil Baby et son label 4PL (4 Pockets Full).

Le rappeur «Drip Too Hard», dont le nom gouvernemental est Dominique Armani Jones, a pour objectif de créer un groupe d’investissement pour les millionnaires noirs.

Il a tweeté: “Nous pouvons diriger le monde si nous le jouons correctement”.

Sa déclaration a intrigué de nombreux utilisateurs de Twitter, mais certains étaient plus préoccupés par les accusations criminelles qui semblent planer au-dessus de sa tête.

Une personne a tweeté: “Mec, tu ferais mieux de faire attention à ce RICO dont tout le monde parle.”

Lil Baby a ensuite tweeté quelque chose que les fans supposent être une réponse, déclarant: “Seul Dieu peut me juger.”

On pourrait penser qu’il dénoncerait avec véhémence toute possibilité qu’il soit impliqué, mais sa réponse semblait avoir une teinte de culpabilité.

Habituellement, lorsque quelqu’un utilise cette phrase, il déclare qu’il ne s’intéresse qu’au jugement de la Source à son égard – et non au regard jugeant des humains pour les actes qu’ils ont commis.

S’agirait-il d’actes commis en association avec Young Thug, Gunna et YSL ?

TMZ a récemment rattrapé Lil Baby qui est actuellement sur la tournée “One of Them One’s” avec Chris Brown. On lui a demandé comment Gunna et Thug “tenaient” derrière les barreaux et Lil Baby a levé le pouce en disant, “ils étaient de bonne humeur”.





C’était une réponse courte et générique, mais qui peut lui en vouloir ? Je suis sûr que chaque fois que quelqu’un lui pose des questions sur ses amis incarcérés, cela lui rappelle qu’il pourrait éventuellement subir le même sort. Les hommes ont ces soucis même s’ils ne sont pas affiliés à des activités criminelles et à des gangs – nous savons tous que lorsque des forces de l’ordre véreuses sont déterminées à condamner quelqu’un pour un crime, elles trouveront un moyen.

Les avocats utilisent maintenant les paroles des rappeurs devant le tribunal pour prouver leur culpabilité et je suis sûr que les Tweets seront également un jeu équitable. Si j’étais Lil Baby, je ne répondrais à aucun des @ dans le Twitterverse.

Chaque fois qu’on m’interrogeait sur le RICO potentiel, je citais le légendaire KeKe Palmer et disais : « Je déteste le dire, j’espère que je ne semble pas ridicule, je ne sais pas qui est cet homme. Je veux dire qu’il pourrait marcher dans la rue, je ne – je ne saurais rien. Désolé pour cet homme.

Seul le temps nous dira si Lil Baby sera facturé. Il a une longue histoire avec Young Thug, c’est pourquoi beaucoup pensent que la probabilité qu’il soit impliqué n’est pas exagérée. Thug est en fait la raison pour laquelle Lil Baby a commencé sa carrière de rap. Il l’a intensément encouragé et l’a même payé pour qu’il se concentre uniquement sur le rap. Le rappeur “Ski” a déclaré: “Je ne voulais tout simplement pas qu’il retourne en prison. J’avais peur qu’il retourne en prison ».

Étant donné que Young Thug avait à cœur l’intérêt de Lil Baby et semblait avoir le désir de le garder hors de la rue, peut-être que Lil Baby n’était impliqué d’aucune façon et ne peut être lié à aucun crime.

Quoi qu’il en soit, Lil Baby récoltera ce qu’il a semé. Espérons que sa récolte sera simplement plus de records à succès numéro un.