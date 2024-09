Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii annoncé pour PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC

Obtenez les premiers détails ci-dessous.

■ À propos du jeu

Une nouvelle légende commence lorsque vous enfilez les bottes à embout d’acier de Goro Majima, un homme qui a perdu la mémoire et se réinvente en pirate en pleine mer.

Embarquez pour une aventure pirate moderne et extravagante avec un ancien yakuza, devenu capitaine pirate et son équipage, alors qu’ils s’engagent dans des combats exaltants sur terre et sur mer à la recherche de souvenirs perdus et d’un trésor légendaire.

Aventure de pirates yakuzas, à bientôt !

Goro Majima, un ancien yakuza notoire, se retrouve soudainement naufragé sur une île isolée du Pacifique. Incapable de se souvenir de son propre nom, il part à la recherche d’indices sur ses souvenirs perdus, accompagné d’un garçon nommé Noah qui lui a sauvé la vie. Bientôt, ils se retrouvent pris dans un conflit entre des criminels impitoyables, des pirates des temps modernes et d’autres scélérats au sujet d’un trésor légendaire.

Préparez votre navire

Rassemblez un équipage unique en son genre tout en améliorant votre navire pendant que vous explorez la haute mer et forgez votre légende sous le feu des canons des ennemis, des amitiés inattendues et des immenses richesses accumulées en cours de route.

Lorsqu’un navire pirate ennemi vous surprend, une bataille de canons en temps réel éclate. Manœuvrez rapidement pour vous mettre en position tout en évitant les tirs, puis infligez des dégâts dévastateurs pour aborder le navire ennemi et abattre le capitaine dans des bagarres entre membres d’équipage. Partez à la conquête des mers, découvrez des îles cachées et récupérez des tonnes de butin comme un véritable pirate yakuza !

Donnez un coup de pied à Arrrss avec des combats créatifs

Basculez de manière dynamique entre les styles de combat « Mad Dog » et « Pirate » pour mélanger les attaques et réaliser des combos explosifs, des jongles et des éliminations aériennes qui récompensent votre créativité avec une action exagérée.

Avec le style « Mad Dog », utilisez la vitesse, l’agilité et le flair pour porter des coups précis mais puissants qui étourdissent vos ennemis jusqu’à ce qu’ils se soumettent.

Ou faites marcher vos ennemis sur la planche avec le style « Pirate » qui vous fait manier deux épées courtes et déployer des outils de pirate délicats pour botter des butins sérieux.

■ Histoire

Après avoir perdu la mémoire, Goro Majima, une légende autrefois redoutée dans le monde des yakuzas, part à la recherche d’un trésor.

Il y a six mois, alors qu’il faisait équipe avec Kiryu pour une bataille massive dans la Tour du Millénaire, Goro Majima échoue avec l’épave d’un bateau sur le rivage d’une île isolée et peu peuplée. Sans aucun souvenir, pas même son propre nom, Majima s’associe à Noah, le jeune insulaire qui lui a sauvé la vie, et se lance à la recherche d’indices sur son passé oublié. Cependant, ce qui les attend, c’est un monde de poudrière où des scélérats se disputent un trésor légendaire.

■ Jeter

Goro Majima (exprimé par Hidenari Ugaki)

Patriarche de la famille Majima de l’ancien clan Tojo.

Un ancien yakuza sans souvenirs qui s’est échoué sur une île isolée.

Noé Rich (exprimé par First Summer Uika)

Garçon du coin sur Rich Island.

Un jeune qui rêve du monde extérieur, espérant quitter les confins de Rich Island.

Jason Rich (exprimé par Kenji Matsuda)

Propriétaire de bar sur Rich Island et père de Noah.

Un ancien chasseur de trésors qui, bien qu’il soit un ivrogne, est toujours un véritable loup de mer.

Masaru Fujita (exprimé par Ryuji Akiyama (Robert))

Garde du corps et cuisinier de navire.

Un chef qualifié à louer qui a navigué sur les mers sur une longue lignée de navires pirates.

Teruhiko Shigaki (exprimé par Munetaka Aoki)

Patriarche de la famille Shigaki de l’ancien clan Tojo.

Un ancien yakuza sans souvenirs qui s’est échoué sur une île isolée.

Rodriguez (exprimé par Ayumi Tanida)

Disciple de Palekana.

Un guerrier costaud qui garde l’île de Nele, le site sacré de Palekana, avec son épée massive.

Mortimer (exprimé par Shunsuke Daitoh)

Chef de l’Armada Mortimer.

Un beau pirate avec une personnalité charismatique qui inspire la ferveur chez les voyou qui l’entourent.

Goro (exprimé par ???)

Le petit ami de Noé.

Un adorable petit chat (?) que Noah a trouvé sur Rich Island.

■ Bataille

Poussez le combat à l’extrême avec deux styles de combat

En plus de son style Mad Dog, qui est basé sur la vitesse, Majima peut également utiliser son nouveau style Sea Dog pour manier un coutelas et d’autres équipements de boucanier. Choisissez le style qui vous convient pour vous frayer un chemin à coups de pied, de coups de poing et de coups de couteau à travers les sales rats de cale qui se dressent sur votre chemin !

■ Aventure

Déchaînez-vous et semez le chaos dans les eaux d’Hawaï en incarnant Goro Majima !

L’île riche

Une île isolée sur laquelle Goro Majima, amnésique, échoue. Noah et sa famille font partie des rares habitants de l’île. Bien que la pêche soit le pilier de l’économie locale, on peut y voir des pirates qui rappellent l’ère des découvertes.

Madlantis

Une île secrète où cohabitent plusieurs organisations criminelles. Dans une grotte de l’île se cache un vaste quartier de plaisance construit autour d’une flotte de pétroliers massifs. Le Colisée des pirates, un centre où les pirates s’engagent constamment dans des batailles navales, se trouve ici.

Île Nele

Site sacré de Palekana, un groupe religieux de longue date basé à Hawaï. Les Haku, les croyants les plus fervents de Palekana, habitent l’île. L’île est nettement plus grande que Rich Island et dispose d’un véritable port.

Hawaii

L’une des destinations touristiques les plus célèbres au monde. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur Hawaï grâce au propriétaire d’un bar appelé Revolve à Honolulu City.

■ Bonus d’achat anticipé

Ensemble d’équipage de pirates Ichiban

Membre d’équipage : Ichiban Kasuga

Equipe de renfort : Nancy

Ensemble de tenues spéciales Ichiban

Tenue Kasuga (richesse infinie)

Tenue de Kasuga (Yakuza : Comme un dragon)

■ Éditions du jeu

Édition standard (physique / numérique) – 59,99 $ / 54,99 £ / 59,99 € / 6 930 yens

Une copie de Comme un dragon : les pirates yakuza à Hawaï

Édition Deluxe (numérique) – 74,99 $ / 64,99 £ / 74,99 € / 8 690 yens

Une copie de Comme un dragon : les pirates yakuza à Hawaï

Contenu téléchargeable Pack d’équipage de pirates légendaires – Faites en sorte que Kazuma Kiryu, Daigo Dojima et d’autres personnages préférés des fans de Like a Dragon deviennent des compagnons de bord avec les pirates de Goro ! Pack de tenues légendaires – Offrez à Majima plus de tenues à porter, notamment un t-shirt conçu exclusivement pour ce titre et les tenues emblématiques arborées par des légendes yakuza telles que Kazuma Kiryu et Taiga Saejima. Pack de personnalisation de navire – Personnalisez l’apparence de votre bateau pirate, le Goromaru ! Choisissez parmi des modèles basés sur des personnages populaires de la franchise, notamment Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga. Pack supplémentaire Karaoké et CD – Ajoutez la chanson Majima Construction au karaoké et obtenez la possibilité de jouer des morceaux de karaoké de base tout en explorant.



Coffret complet (Japon / Asie) (physique) – 19 800 yens