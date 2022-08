L’IHSA approuve «l’utilisation expérimentale» des chronomètres de tir pour les tournois de basket-ball de la saison régulière – Shaw Local

L’IHSA a annoncé mardi soir l’approbation de “l’utilisation expérimentale” du chronomètre des tirs lors des tournois et des fusillades de basket-ball garçons et filles de la saison régulière pour la saison 2022-23.

Les tournois cherchant à utiliser le chronomètre des tirs doivent demander l’approbation de l’IHSA, et de plus amples informations sur ce processus devraient être publié le mois prochain.

L’utilisation de chronomètres de tir dans les matchs de basket-ball des lycées a pris de l’ampleur ces dernières années et la Fédération nationale des associations de lycées d’État les a approuvés l’année dernière. Cependant, l’IHSA ne l’utilise pas actuellement dans les concours.

“L’enquête de l’IHSA auprès des administrateurs et des entraîneurs l’année dernière a clairement indiqué que nos membres n’étaient pas prêts à mettre en œuvre le chronomètre des tirs au basket-ball à ce stade”, a déclaré le directeur exécutif Craig Anderson via le communiqué. “Notre priorité passe maintenant à la collecte de commentaires et de données sur l’impact que le chronomètre des tirs crée sur le jeu, la gestion du jeu et les finances de l’école.”

“Nous sommes impatients de travailler avec nos écoles pour piloter l’utilisation du chronomètre des tirs dans certains tournois et fusillades cet hiver”, a poursuivi Anderson. “Nous divulguerons des informations à nos écoles sur la manière de postuler pour utiliser le chronomètre des tirs dans leur tournoi ou fusillade à la mi-septembre.”

Le concours de tir à trois points utilisé pendant la série d’État pour le basket-ball garçons et filles a également été interrompu.

“Le Three-Point Showdown a connu une excellente course, mais les changements dans les dates et le format de la State Series l’année dernière ont créé des défis pour le mener à plusieurs niveaux de la State Series”, a déclaré Anderson. “En conséquence, nous avons recommandé de l’arrêter pour le moment afin que nous puissions nous concentrer sur la façon dont nous faisons de ces compétitions cruciales d’après-saison la meilleure expérience possible pour les étudiants-athlètes, les entraîneurs et les fans.”