L’IHSA annonce que l’Illinois State University accueillera les championnats d’État de football jusqu’en 2027 – Shaw Local

Le stade Hancock de l’Illinois State University accueillera les finales de football d’État pour les cinq prochaines années, a annoncé mercredi l’IHSA à la suite de la réunion de décembre de son conseil d’administration.

“Nous apprécions toutes les offres d’hébergement que nous avons reçues pour les finales d’État de football de l’IHSA”, a déclaré le directeur exécutif de l’IHSA, Craig Anderson, dans un communiqué de presse. « Voir la passion que ces communautés universitaires ont pour accueillir les finales d’État et les stades incroyables que chaque campus offre n’a pas été une décision facile. En fin de compte, les installations de première classe, le soutien incroyable de l’Illinois State University et des communautés de Bloomington-Normal, et l’emplacement central se sont avérés être les principaux facteurs de retour à l’ISU au cours des cinq prochaines années.

L’ISU, le nord de l’Illinois et le sud de l’Illinois à Carbondale ont tous soumis des offres pour accueillir les championnats de 2023 à 2027, tandis que l’Université de l’Illinois a soumis une offre pour accueillir les championnats en 2024, 2026 et 2028.

Les finales d’État ont alterné entre le stade commémoratif de l’U of I à Champaign et le stade Huskie de NIU à DeKalb depuis 2013, mais avec ces contrats qui expirent après 2022, l’IHSA a exprimé son désir de maintenir les championnats au même endroit chaque année.

L’ISU a accueilli pour la première fois les matchs du titre d’État en 1974 au stade Hancock et l’a fait pour la grande majorité des matchs jusqu’en 1999, date à laquelle les matchs ont été transférés à Champaign. Le stade Dyche de la Northwestern University a brièvement accueilli les finales des classes 5A et 6A de 1980 à 1984.

“Toute la communauté de l’Illinois State University est ravie que les finales IHSA Football State reviennent à Bloomington-Normal”, a déclaré le directeur des sports de l’ISU, Kyle Brennan, dans le communiqué de presse de mercredi. «L’Illinois State University et l’Illinois State Athletics apprécient depuis longtemps leur excellent partenariat avec l’IHSA et sont fiers de nos fonctions d’accueil des événements de l’IHSA dans nos installations. Ce sera un plaisir pour nous d’accueillir chaque année les étudiants-athlètes, leurs familles et les spectateurs sur le campus et dans la communauté de Bloomington-Normal et de leur offrir une expérience de premier ordre au stade Hancock.

La capacité actuelle du stade Hancock est de 13 391, un peu plus que les 12 000 requis par l’IHSA. Le stade a subi une rénovation de 23 millions de dollars en 2013 qui comprenait une nouvelle salle de presse, une transformation du côté est du stade, de nouveaux sièges à dossier de chaise, des suites et d’autres améliorations à l’échelle du stade.

L’ISU a inauguré un centre d’entraînement de football en salle adjacent au stade Hancock en avril 2022. Il devrait être achevé avant les finales d’État de 2023 qui se tiendront les 24 et 25 novembre.

L’Illinois n’a pas pu remplir l’exigence annuelle d’accueillir les championnats d’État en raison de l’incertitude du calendrier des Big Ten. Avec l’expansion de la conférence qui pourrait changer son calendrier, l’Illinois ne pouvait pas garantir que toutes les dates de championnat de l’IHSA seraient ouvertes.

Le nord de l’Illinois a dû intervenir pendant les années impaires à partir de 2013, car le Big Ten a changé son format d’horaire cette saison avec l’ajout du Nebraska à la conférence. Le changement d’horaire obligeait l’Illinois à jouer à domicile tous les deux ans pendant le week-end où les championnats avaient lieu.

“Cette décision n’a pas été prise à la légère, car la Northern Illinois University et l’Université de l’Illinois ont été des hôtes incroyables pour nous au fil des ans”, a déclaré Anderson. «Nous avons une relation formidable avec Champaign-Urbana et nous avons hâte d’y retourner dans quelques mois pour State Wrestling et Boys Basketball. Le nord de l’Illinois a fait un travail exemplaire, en devenant l’hôte à partir de 2013 lorsque le calendrier des Big Ten a nécessité un changement d’hébergement au milieu du contrat avec l’Université de l’Illinois. Les installations de la Southern Illinois University se comparent également à toutes les autres de l’État et la région est bien connue pour avoir une base de fans de sports profondément enracinée dans les lycées. L’IHSA accorde une grande importance à ses relations avec toutes ces institutions et leurs communautés. »