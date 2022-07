L’IHIT confirme qu’un véhicule suspect a été retrouvé lié à un double homicide à Chilliwack

La Jeep appartenant à un suspect présumé dans un double homicide à Chilliwack a été retrouvée, a confirmé la GRC.

L’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (IHIT) de la GRC a trouvé la Jeep YJ associée à Eric Shestalo, le tireur présumé du double homicide du 21 juillet sur l’avenue McNaught, où deux femmes sont mortes.

Ils sont toujours à la recherche de Shestalo.

« Les enquêteurs sont en train de déterminer pourquoi M. Shestalo s’est rendu à Bridal Falls. Nous travaillons pour déterminer s’il reste dans la région ou s’il est parti », a déclaré le Sgt. Timothy Pierotti de l’IHIT. «Nous exhortons toujours les gens à ne pas approcher M. Shestalo et à contacter le 9-1-1 immédiatement. Jusqu’à présent, de nombreuses personnes se sont présentées pour fournir des informations. Nous avons besoin que cela continue pendant que nous travaillons pour retrouver M. Shestalo.

Des efforts sont en cours pour déterminer où se trouve Shestalo et il est considéré comme armé et dangereux.

L’incident tragique s’est déroulé vers 11 heures le 21 juillet, lorsque deux femmes et un homme ont été abattus dans une maison du pâté de maisons 9700 de l’avenue McNaught à Chilliwack.

Une des femmes est décédée sur le coup. L’autre femme a été transportée par avion au Royal Columbian Hospital où elle est décédée plus tard. L’homme a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Il est décrit comme blanc, mesurant cinq pieds et neuf pouces et pesant 176 livres. Il a été vu pour la dernière fois portant un pantalon noir, une veste noire et un chapeau noir à bordure orange.

Quiconque voit Shestalo est invité à ne pas l’approcher et à appeler le 911 immédiatement.

L’IHIT recherche également des témoins et des séquences vidéo. Toute personne qui se trouvait dans le secteur du pâté de maisons 9700 de l’avenue McNaught entre 9 h et midi est priée de contacter la ligne d’information IHIT au 1-877-551-4448 ou par courriel à ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca.

