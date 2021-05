Ligue des champions: Tuchel de Chelsea espère exploiter la nouvelle «  croyance et confiance en soi  » dans le décisif pivot de la demi-finale du Real Madrid

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Allemand, Tuchel, a été crédité d’avoir renversé la fortune de Chelsea après que les progrès aient stagné au cours des dernières semaines du règne de Frank Lampard, et l’Allemand a amené le club de l’ouest de Londres au bord de sa troisième finale de la compétition après avoir obtenu un impressionnant 1. -1 nul à l’extérieur lors du match aller de la semaine dernière.

L’influence de Tuchel sur le club a été prononcée. La défense, si poreuse pendant une grande partie du mandat de Lampard, est devenue l’une des plus avares du football européen, alors qu’il a également produit des preuves qu’il est capable de retirer beaucoup d’argent en signant Timo Werner et Kai Havertz de l’état d’hibernation. pour une grande partie de leur carrière à Chelsea depuis son départ de la Bundesliga allemande l’été dernier.

Le mince avantage de Chelsea est venu grâce à un superbe but en solo de Christian Pulisic et tandis que Karim Benzema a égalisé pour les hôtes, Tuchel sait que si son équipe peut garder une feuille blanche contre les 13 fois champions d’Europe, il rejoindra Roberto Di Matteo et Avram Grant sur le terrain. liste très courte de managers qui ont guidé Chelsea vers le match phare du football européen.

« Le défi sera de maintenir l’intensité tout au long du match», A déclaré Tuchel lors de la conférence de presse d’avant-match de mardi.

« La pression est là. C’est la deuxième étape, la plus décisive, donc arriver avec un certain niveau de croyance et de confiance en soi est absolument nécessaire. Sinon, nous n’avons aucune chance contre une équipe comme le Real Madrid.

« Cela n’aide pas tellement si votre entraîneur en parle. Nous devons vraiment le ressentir. Si j’en parle, c’est uniquement parce que je suis sûr qu’ils le ressentent et que nous pouvons le voir dans les jeux – que l’équipe est capable de produire des performances. Ils sont conscients du défi. «

Tuchel a ajouté que la clé d’une performance positive de Chelsea est de traiter le match comme s’il en était un autre: ne pas tenir compte de l’avantage du but à l’extérieur et utiliser la pression comme motivation pour produire une performance digne de se qualifier pour une finale européenne.

« Le club exige que nous gagnions n’importe quel match, peu importe qui est de l’autre côté du terrain», A déclaré Tuchel. « C’est ce qui aiguise la mentalité et c’est notre grande force: que nous arrivions en équipe habituée à cette pression. C’est une bonne pression car si vous faites des choses trop grandes, cela n’aide personne et ne dévalorise pas vos performances dans n’importe quel autre jeu. «

Une envie naturelle pour beaucoup dans une telle situation serait de fermer boutique et de garer le bus devant leur objectif, mais Tuchel dit qu’une performance cherchant à la consolidation plutôt qu’à la poussée est le moyen le plus sûr de manquer dans un tel match à enjeux élevés. .

« Ce club vise à gagner, » il a dit. « Ce jeu consiste à gagner, ce concours consiste à gagner. Oubliez le résultat du match aller; ce n’est pas aussi important que tout le monde le pense. La préparation de ce match n’a aucune importance. Nous leur demanderons d’être aussi forts que possible à partir de demain à partir de 20 heures. Le groupe a un objectif: vaincre le Real Madrid. «

Un autre récit mijotant avant le match est le retour d’Eden Hazard à Stamford Bridge. Le Belge a enduré une période torride avec des blessures depuis son départ de Chelsea pour la Liga il y a deux étés, mais on pense qu’il est en ligne pour la sélection dans ce qui sera un retour à la maison qu’il espère anéantir les rêves des fans qui ont déjà chanté son nom. les stands.

« Tout le monde dans ce club n’a que de bonnes choses à dire sur Eden, « A ajouté le défenseur de Chelsea Andreas Christensen. »Il sera probablement à nouveau un facteur important. Je pense qu’il a toujours été un joueur qui apporte beaucoup de bonheur sur le terrain. S’il a cela, vous verrez également sa qualité.«

Un Hazard en forme aura probablement une influence substantielle sur les travaux de mercredi soir, mais le Real Madrid sachant qu’il doit marquer au moins une fois, cela peut offrir suffisamment d’occasions à Tuchel et Chelsea d’ajouter à leur avantage.