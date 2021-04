La guerre civile brève mais furieuse qui a éclaté dans le jeu européen au début du mois semble s’être apaisée – mais ne vous y trompez pas, les cicatrices restent sur le jeu, et en particulier la Ligue des champions, dans laquelle deux des soi-disant « membres fondateurs de l’affrontement extrêmement impopulaire de la Super League mardi pour une place dans la finale de cette saison.

C’est le type de jeu que Florentino Perez envisageait comme thème central de la Super League – une idée originale du président du Real Madrid, qui espérait que son équipe rencontrerait le Chelsea de Roman Abramovich au moins deux fois par an, partageant le butin important de la suite. des offres de télévision et de marketing exceptionnelles.

Ce devait être la nouvelle table haute du football, un endroit où les super-clubs européens pourraient se régaler tout en jetant des restes aux simples mortels restés pour peupler le calendrier du football dans leur sillage. Au lieu de cela, cependant, les plans ont été accueillis avec dérision.

Un par un, les clubs ont abandonné. D’abord est venu Manchester City. Puis Chelsea. Et comme le projet de 10 ans envisagé pour la première fois par Perez s’est effondré en moins de temps qu’il n’en faut pour regarder un coffret « Sopranos », il a quitté son club – et Chelsea – à la poursuite d’une compétition qui, selon eux, ne servait plus leur propres intérêts (financiers).

Abramovich a pris pleinement conscience de la déconnexion que la Super League avait apportée entre les fans et le club, mais Perez moins – avec l’Espagnol semblant s’accrocher à l’espoir que son projet animalier puisse être sauvé d’une manière ou d’une autre.

Et c’est pourquoi le match entre les deux est si convaincant – surtout après que les deux parties ont été expulsées de la compétition il y a quelques jours à peine.

Sur le terrain, plusieurs autres récits existent. Fit-again Eden Hazard est en ligne pour affronter son ancien club pour la première fois depuis son départ de Londres pour Madrid en 2019. Le patron allemand Thomas Tuchel, si impressionnant depuis qu’il a succédé à Frank Lampard en janvier, n’a jamais perdu face aux géants madrilènes.

De l’autre côté de la médaille, Zinedine Zidane a ramené son équipe au sommet de sa forme avec le club maintenant à seulement deux points de son rival de la ville, l’Atletico, au sommet de la Liga. Se qualifier pour une autre finale de la Ligue des champions serait un exploit remarquable pour le Français – doublement s’il peut l’associer à un titre espagnol.

Pour Chelsea, l’équipe rajeunie se rend à Madrid en pleine forme. Leur défense est devenue l’une des meilleures du football européen, et il y a des signes que les grosses recrues estivales Timo Werner et Kai Havertz commencent à se réveiller de l’hibernation.

Lorsque les deux équipes sortiront sur le terrain pour le match aller, ce sera la première fois depuis 1998 qu’elles se rencontreront dans un match de compétition – précisément la magie que la Ligue des champions est censée fournir.

Ce sera une rencontre fascinante entre deux belles équipes européennes chargées de certains des meilleurs talents du monde – mais il sera peut-être difficile d’échapper au fait que la cravate est quelque peu entachée par les indiscrétions de la semaine dernière.