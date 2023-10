La ligue des champions est la compétition la plus importante du football européen et l’une des plus prestigieuses au monde. Elle réunit chaque année les meilleurs clubs des différents championnats d’Europe depuis sa création en 1955. En plus de la ferveur des matchs, l’ascension et la chute des équipes célèbres ont aussi marqué cette compétition. De nos jours, la C1 n’a rien perdu de son prestige et soulever la Coupe aux grandes oreilles demeure un objectif qui motive les clubs chaque saison.

La Ligue des Champions, la compétition par excellence des amateurs de football

La chute et l’ascension des clubs dans la Ligue des Champions

Réunissant les meilleurs clubs du championnat européen, la Ligue des Champions se démarque aussi par la qualité technique qu’elle exige. Du fait de ces conditions, la compétition a vu de grandes équipes sortir du tournoi et de nombreux outsiders en ascension.

Les clubs anglais habitués du tournoi : ascension et déclin

La Premier League figure parmi les meilleurs championnats de football en Europe. Ce n’est ainsi pas étonnant de retrouver les équipes de la ligue anglaise dans la plus prestigieuse des compétitions. Le sacre de Manchester City affirme l’ascension fulgurante de ce club. Cette progression est aussi confortée par la présence de Newcastle et d’Arsenal pour cette saison.

La Ligue des Champions marque aussi la chute des grands clubs comme Manchester United qui n’ont pas pu faire mieux que deux finales perdues en 2009 et 2011 et une qualification aux quarts de final lors de la saison 2018-2019.

L’ascension de l’Olympique de Marseille

L’année 1993 marque l’année durant laquelle un club de la Ligue 1 remporte la prestigieuse Coupe aux grandes oreilles. L’Olympique de Marseille réalise en effet une ascension qu’aucune autre équipe tricolore n’a pu réitérer jusqu’à maintenant. Après une finale perdue face à l’Étoile Rouge de Belgrade en 1991, le club retente sa chance deux ans plus tard avec, cette fois-ci, une victoire 1-0 face au Milan AC.

Depuis ce sacre, aucun club de Ligue 1 n’a remporté la Ligue des Champions, bien que certaines équipes aient considérablement brillé dans la compétition. En effet, l’AS Monaco est parvenu à se hisser en finale en 2004, mais il est éliminé par le FC Porto. Le Paris Saint-Germain s’est aussi récemment rapproché du sacre ultime lors de la saison 2019-2020 avant d’être finalement battu par le Bayern Munich sur un score de 1-0.

La chute de club célèbre le cas du FC Barcelone

Le FC Barcelone est sans aucun doute l’un des plus grands clubs d’Europe. Avec son style de jeux emblématique, le club remporte la Ligue des Champions à cinq reprises entre 1992 et 2015. Cependant, depuis ce dernier sacre, le club a du mal à renouer avec la victoire. Il a notamment été éliminé dès les quarts de finale en 2016 et en 2018.

En demi-finale de la Ligue des Champions en 2019, le FC Barcelone perd contre Liverpool avec pourtant une victoire 3-0 au match aller. En 2021, le club sort de la compétition dès la 8ᵉ de finale et il est éliminé lors de la phase de poule en deux saisons d’affilée.