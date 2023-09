Ligue des champions : la plus grande menace pour City ; Messi et Ronaldo nuls

La phase de groupes de la Ligue des champions 2023-24 est en cours et la première journée est terminée alors que Manchester City lance la défense de son titre, tandis qu’Arsenal, Barcelone et Newcastle United reviennent dans la compétition. Après une première série de jeux passionnante, nous avons demandé à nos écrivains Gab Marcotti, Mark Ogden et Julien Laurens de répondre à certaines de nos questions brûlantes.

Quels sont les joueurs qui ont impressionné lors de la première journée ?

Marcotti : Gardien de but Ivan Provedel, non seulement pour ses exploits tardifs en matière de buts, mais aussi parce qu’il a maintenu la Lazio dans le match avec une série d’arrêts contre un Atletico Madrid dominant. Merci également à João Félix, prêté par Barcelone, bien sûr, au milieu de terrain de Man City Rodri (y a-t-il quelque chose qu’il ne peut pas faire ?) et à Martin Odegaard d’Arsenal, qui devient rapidement l’un des meilleurs au monde à son poste.

Ogden : Mis à part les évidences – Julián Álvarez de Man City, Jude Bellingham du Real Madrid et Jamal Musiala du Bayern Munich – je vais opter pour les attaquants de l’Étoile rouge de Belgrade Cherif Ndiaye et Osman Bukari. Bukari a marqué le premier but lors d’une défaite 3-1 contre Manchester City à l’Etihad et jouer comme attaquant contre l’équipe de Pep Guardiola est une tâche ingrate, mais le rythme et les mouvements du duo constituaient une menace constante. Leur partenariat pourrait encore permettre au Red Star de se faufiler à la deuxième place du groupe G et d’une place en huitièmes de finale.

Laurent : Félix. Après deux matchs avec Barcelone, contre le Real Betis et Anvers, il a remporté deux prix d’Homme du Match. Lors de ses débuts en Ligue des Champions pour le Blaugrana contre Anvers mardi, il a contribué deux buts et une passe décisive. Il est heureux, libre des restrictions défensives qu’il avait sous la direction de l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone. S’il parvient à maintenir ce niveau tout au long de la saison, Barcelone sera brillant.

Qui est la plus grande menace pour la défense du titre de Man City cette campagne ?

Marcotti : À part l’évidence (blessures, arbitrage, Guardiola faisant quelque chose de stupide comme laisser tomber Erling Haaland et jouer Éderson devant), il n’y a personne près de City en ce moment. Il faut imaginer à quoi vont ressembler ces équipes au printemps. Je pense que Barcelone a un gardien exceptionnel (Marc-André ter Stegen) qui peut dominer les matchs et une tonne de puissance de feu devant… si Xavi choisit les bons gars dans le bon match. Quant au PSG, il a peut-être le plafond le plus élevé de tous les prétendants, il s’agit simplement de savoir si Luis Enrique pourra les écouter et en faire plus que la somme de leurs parties.

Ogden : Même les grandes équipes barcelonaises de Guardiola n’ont pas réussi à remporter deux titres consécutifs en Ligue des champions, alors ne remettons pas encore le trophée à City cette saison. Le Bayern Munich, le Real Madrid et Barcelone ont tous leurs défauts, mais ils ont aussi les joueurs, les entraîneurs et la mentalité de super-club pour battre City dans les dernières étapes de la compétition. Mais cela ne dépend que de ces trois-là – personne d’autre ne s’en approche.

Laurent : J’aime ce que Xavi fait avec cette équipe de Barcelone, ainsi que la continuité de l’Inter sous Simone Inzaghi et aussi ce qu’Enrique construit au PSG, mais à moins que quelque chose de dramatique n’arrive, personne ne pourra battre Pep et City.

Après 20 ans, c’est la première fois que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne sont dans la compétition. Selon vous, qui peut combler le vide qu’ils ont laissé ?

Marcotti : Je ne sais pas si n’importe qui peut combler le vide, mais j’imagine que Kylian Mbappé du PSG est le mieux placé pour le faire. Pourquoi lui et pas Haaland ? Parce qu’il est plus charismatique et parce qu’on lui demande plus de porter l’équipe que Haaland. Il a un nouveau manager, un tas de nouveaux coéquipiers, etc. Donc je suppose que c’est de sa faute. Mais, vraiment, nous devons réfléchir longuement et sérieusement avant de mentionner qui que ce soit dans le même souffle que Messi et Cristiano.

Ogden : Mbappe, Haaland et Bellingham sont les candidats évidents pour devenir des joueurs dominants, mais nous espérons que l’ère post-Messi/Ronaldo sera un retour à l’accent mis sur les grandes équipes plutôt que sur les joueurs individuels. Ni Messi ni Ronaldo ne pourraient réaliser leurs grands exploits sans des coéquipiers de classe mondiale à leurs côtés, mais Xavi, Andres Iniesta, Luka Modric et Karim Benzema n’ont jamais obtenu le crédit qu’ils méritaient. C’est un jeu d’équipe, alors célébrons à nouveau le collectif.

Laurent : Ils ne seront jamais remplacés. C’est impossible. Au lieu d’avoir deux GOAT, nous aurons plusieurs jeunes stars avec Mbappé, Erling Haaland, Vinicius, Bellingham, Jamal Musiala, Gavi, Pedri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen et quelques autres. Cela comblera presque le vide.