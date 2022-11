Ligue des champions féminine : la domination de Barcelone, Madrid vacille

Barcelone n’a pas encore perdu un point en UEFA Women’s Champions League. (Photo par Eric Alonso – UEFA/UEFA via Getty Images)

Une autre semaine de matchs de l’UEFA Women’s Champions League est passée, le VfL Wolfsburg étant la prochaine équipe à perdre son record de 100 % en phase de groupes, ne laissant que Chelsea et Barcelone à perdre un point. En effet, c’est Barcelone qui ressemble à l’équipe à battre cette saison, leur calme en obtenant une victoire 3-0 dans ce qui aurait dû être un match éprouvant contre le Bayern Munich a montré leur capacité à dicter n’importe quel match.

Comme un héros d’action qui s’éloigne d’une explosion sans même broncher, il y a quelque chose de si inébranlablement cool et détendu dans la façon dont l’équipe de Jonatan Giraldez fait son travail.

Quand on regarde le football féminin mondial, le mot “transitionnel” est celui que je préfère à plusieurs reprises à propos de tant d’équipes nationales. Mais si l’on se concentre sur le haut de gamme de la compétition européenne, le “transitoire” pourrait être utilisé à plusieurs reprises en Ligue des champions. Bien que, après les matchs de cette semaine, peut-être que « vacillant » est une meilleure description.

Ayant trouvé leur rythme la saison dernière sous Tommy Stroot – après leur propre sort bancal – Wolfsburg a semblé bon pour son avance au sommet de la Frauen Bundesliga. Pourtant, leur déplacement en milieu de semaine en Italie en Ligue des champions a mis fin à leurs victoires. Même avec le match nul, les She Wolves restent invaincues en 19 matchs, avec ce match nul la seule fois où elles n’ont pas gagné depuis leur défaite contre Barcelone la saison dernière.

Contre la Roma, lors de sa première saison dans la compétition, Wolfsburg était le favori, même s’il menait un but à la troisième minute, les chances n’étaient pas en faveur des hôtes. Et pourtant, après 90 minutes, Wolfsburg avait réussi un égaliseur et rien de plus, faisant une nuit historique à Latina [against the other She Wolves.]

Dans un groupe qui est devenu aussi bancal qu’une usine de gelée dans une distorsion temporelle, Arsenal, criblé de blessures, n’a pu gérer qu’un match nul 1-1 contre une équipe de la Juventus qui traverse actuellement la période la plus difficile de son histoire. [relatively short] histoire domestique. En effet, le Bianconère ont besoin de sang frais pour revitaliser une équipe vieillissante qui est confrontée à des questions de plus en plus difficiles chaque semaine dans la Serie A de plus en plus compétitive. Le match s’est terminé par un match nul même si les trois points étaient là pour qui les voulait, mettant fin à 100% courir en Europe, reflétant leurs propres trébuchements domestiques soudains.

Ailleurs, Lyon a reçu un regain de confiance avec une victoire 3-0 contre un Zurich défensivement naïf, ce qui pourrait laisser les derniers matches du groupe un peu libre avec un faux pas suffisant pour faire basculer tout le groupe.

La victoire 5-0 du PSG sur Vllaznia sera bonne pour leur confiance, mais ils devront garder cette forme face à une opposition plus forte. (Photo par Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images)

Passant au groupe A – ou le groupe “équipes flatteuses pour tromper” – le PSG a également trouvé son mojo avec une victoire inspirante sur la tête de série Vllaznia, qui a maintenant concédé 15 fois sans réponse. Mais face à des équipes plus équipées pour y faire face, le PSG a toujours l’allure d’une équipe essayant d’écrire avec un crayon émoussé. Le retour de Sandy Baltimore dans le onze de départ est quelque chose qui a donné plus de mordant à l’équipe, mais Gerard Precheur s’efforce toujours de trouver un équilibre à travers une attaque qui, malgré toute sa qualité, réclame un avant-centre naturel.

Alors c’est le PSG mais qu’en est-il du Real Madrid, qui a perdu son premier match de Ligue des champions [2-0 to Chelsea] cette semaine? Appartement. Juste, incroyablement décevant. C’est une équipe qui a commencé la campagne avec force et qui avait la forme de la saison dernière sur laquelle s’appuyer, mais là où elle aurait dû prendre des mesures, avancer dans son développement, elle a calé.

Après le match, l’entraîneur-chef Alberto Toril s’est dit satisfait de la façon dont l’équipe a joué. Il voulait impressionner qu’il s’agissait encore d’un jeune groupe, mais ses commentaires portaient la marque des médias : juste de l’air chaud soufflé dans une salle de presse trop petite. L’équipe n’était pas configurée pour utiliser ses meilleurs joueurs offensifs, et pour une équipe qui semble toujours meilleure à l’avenir, la question était de savoir pourquoi l’équilibre était si déséquilibré ? Pourquoi Madrid était-il plus négatif contre Chelsea que contre Barcelone ?

En fin de compte, la qualité de Chelsea a brillé, mais il n’aurait pas été si étrange de penser, compte tenu du manque de but des Bleus, que Madrid aurait pu arracher un point. En effet, contre le PSG il y a un mois, les hôtes auraient pu prendre plus qu’un seul point, mais le football a commencé à reculer et au lieu d’apprendre de ces matchs ainsi que de la phase de groupes la saison dernière, l’équipe semble déterminée à avancer lentement reculer, annulant tant de progrès.

Peut-être la plus frustrante des 16 équipes restantes en Europe cette saison, au lieu de relever les défis qui les accueillent, Les Blancas semblent plus motivés pour agiter un drapeau blanc et dire : “Eh bien, nous ne sommes que jeunes.”

Madrid a trébuché contre Chelsea, montrant qu’il y a beaucoup de travail à faire avant de pouvoir affronter les meilleurs d’Europe. Getty Images

Enfin, nous arrivons au groupe de ces héros d’action cool, y compris la dernière équipe à perdre une finale de la Ligue des champions : le Blaugrana.

Tout d’abord, il est essentiel de noter que Benfica s’est finalement mis en marche avec une victoire 1-0 sur Rosengard et que les champions du Portugal méritaient certainement les trois points. Malgré un bon départ contre le Bayern lors de leur affrontement le mois dernier, un rassemblement tardif des visiteurs a vu trois points se réduire à un à, à la 98e minute, un coup de poing figuratif dans l’intestin avec seulement une défaite 3-2 à montrer pour une nuit de travail. Ainsi, même s’ils occupent la troisième place du groupe, Benfica est encore capable de causer des problèmes même si leur défaite 9-0 contre Barcelone les a brouillés.

Mais il ne s’agit pas de Benfica, il s’agit de Barcelone, qui a montré que même sans la double gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas et l’ailier inspirant Caroline Graham Hansen, il est difficile d’essayer de prendre le dessus.

Pour le Bayern, qui a un nouvel entraîneur – bonjour à une autre équipe de transition – et s’est habitué à un changement de pirogue, il a fait du bon travail en première mi-temps pour contenir son opposition. Malheureusement, contenir Barcelone, c’est comme jouer à la taupe, en taper un sur la tête n’empêchera pas le prochain d’apparaître, et ils ne ralentiront pas non plus simplement parce que votre bras se fatigue.

Ainsi, même si Sarah Zadrazil a fait un changement respectable pour garder Patri Guijarro silencieux, il restait encore la question de Keira Walsh et Aitana Bonmatí à étouffer au milieu de terrain, ainsi que Claudia Pina, Geyse et Ana-Maria Crnogorevic pour essayer de marquer dans la boîte. Oh, et n’oubliez pas l’impact de Fridolina Rolfo de l’arrière gauche, l’attaquant naturel a créé cinq occasions et a terminé le match avec une précision de passe de 86% (selon Fotmob,)

Même sans leur capitaine et superstar Alexia Putellas, Barcelone ressemble à l’équipe à battre en Europe. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Les 45 minutes de travail acharné des visiteurs ont été annulées en seconde période lorsque Crnogorevic a renversé le centre de Rolfo pour que Geyse acquiesce au deuxième poteau, l’attaquant brésilien n’étant pas marqué dans la surface. Pour Barcelone, les lignes de dépassement étaient ouvertes et Munich était là pour la prise. Les Bavarois ne s’ouvrent plus qu’à mesure que la mi-temps avance, le but d’Aitana à l’heure de jeu signalant le point de non-retour. Barcelone était à son meilleur pour son troisième et dernier but de la soirée, ce qui montre pourquoi c’est une équipe si difficile à battre.

C’était un mouvement qui a commencé à l’arrière et tout le monde, sauf Lucy Bronze et Crnogorevic, a été autorisé à toucher alors que le ballon passait d’une paire de pieds du Barca à l’autre, les joueurs de Munich essayant désespérément de chasser le ballon. Sorti de sa forme et s’attendant à plus des mêmes passes vertigineuses, la ligne arrière visiteuse s’est affaissée lorsque Pina a appuyé sur la gâchette à 20 mètres, guidant le ballon à travers une légère courbe ascendante et laissant la gardienne Maria Luisa Grohs saisir l’air alors qu’elle était battue pour une troisième fois.

Même lorsqu’ils ne sont pas à leur meilleur et qu’ils manquent de partants, Barcelone continue de colporter ce football envoûtant qui ne peut être arrêté. Surmenée, frustrée et découragée en finale la saison dernière, cette équipe a montré qu’elle avait des points faibles. Mais avec la façon dont ils jouent, avec la douleur de Torino comme carburant potentiel pour les renvoyer ce terme, il est difficile d’imaginer qu’une équipe les empêche de soulever le trophée une fois de plus.