Ligue des champions de l’UEFA : les champions de Manchester City s’ouvrent avec une victoire 3-1, le gardien de la Lazio marque lors du match nul de l’Atletico Madrid

Les supporters de Manchester City étaient sous le choc. Osman Bukari de l’Étoile rouge de Belgrade venait de marquer pour donner aux visiteurs une avance improbable à la mi-temps à l’Etihad Stadium.

C’est un premier rappel de la difficulté pour l’équipe de Pep Guardiola de conserver le titre de la Ligue des champions qu’elle a remporté pour la première fois la saison dernière.

Le service normal a repris à la fin du match du Groupe G de mardi, City effectuant un retour en seconde période pour s’imposer 3-1. La frappe de Bukari est cependant la preuve des dangers qui pourraient nous menacer.

« Après avoir remporté le triplé, nous devons être le type de champions qui nous prouvent que nous sommes capables de revenir », a déclaré Pep Guardiola par la suite. « Nous avons des choses à améliorer en général, mais c’est vraiment très bien. »

Julian Alvarez a marqué deux fois pour garantir à City un début gagnant pour la défense de son titre en Ligue des champions.

Rodri, dont le but contre l’Inter Milan lors de la finale de la saison dernière a permis à City de devenir champion d’Europe, en a ajouté un troisième plus tard.

L’équipe de Guardiola avait dominé la première mi-temps sans trouver le moyen de dépasser le gardien de Belgrade Omri Glazer, tandis que Bukari saisissait une rare occasion à l’autre bout.

« Nous n’avons pas été assez cliniques », a déclaré Rodri. « Ils ont marqué dès la première occasion et la même chose s’est produite contre West Ham (samedi). Le plus important, c’est de parler aux gars à la mi-temps et de leur dire : « Pas de panique, continuons à faire notre travail. »

City vise à devenir le deuxième club à conserver avec succès le trophée à l’ère de la Ligue des champions. Le Real Madrid est la seule équipe à remporter des titres consécutifs après avoir réalisé un triplé de 2016 à 2018.

City devrait à nouveau approfondir la compétition cette saison après avoir atteint deux finales au cours des trois dernières saisons. Mais Guardiola a souligné la difficulté de défendre son titre à la veille du match en rappelant à ses joueurs que « cette compétition ne permet pas l’erreur ».

La frappe de Bukari a prouvé son point de vue contre le cours du jeu.

City avait mis la pression sur Belgrade en forçant Glazer à effectuer un certain nombre d’arrêts et en frappant également les boiseries.

Rodri, Alvarez, Nathan Ake et Phil Foden ont tous été refusés alors que l’équipe locale coupait à plusieurs reprises la défense de Belgrade, tandis que la tête d’Erling Haaland revenait sur la barre.

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’impasse ne soit dénouée, mais le premier but est venu d’une source inattendue.

En tant que principal débouché de Belgrade à la pause, Bukari n’avait pas réussi à perturber la défense de City jusqu’à ce qu’il fasse irruption au but à la 45e. Avec Ederson à battre, il a été clinique en décochant un tir devant le gardien brésilien pour déclencher de folles célébrations de la part des supporters visiteurs.

Ces acclamations ont été interrompues lorsque le drapeau de hors-jeu a été levé, mais il y a eu une deuxième éruption lorsque VAR a annulé la décision sur le terrain.

City n’avait pas perdu à domicile en Ligue des champions depuis 2018 et était après une série de 26 matchs sans défaite au stade Etihad dans la compétition – un record pour une équipe anglaise.

Ce record a maintenant été étendu à 27 matchs alors que City a trouvé son avantage après la pause, avec Alvarez égalisant deux minutes après la mi-temps.

L’attaquant s’est combiné avec Haaland dans la surface, puis a montré des pieds rapides alors qu’il contournait Glazer et terminait sous un angle étroit.

Il a tiré sur City devant à l’heure où son coup franc a été autorisé à s’enrouler jusqu’au coin supérieur après que Glazer n’ait pas réussi à se connecter avec une tentative de dégagement avec un coup de poing.

« Il a tout », a déclaré Guardiola à propos de l’international argentin. « Combats, buts et passes décisives. C’est un gars incroyablement charmant. Jouant derrière Erling, il constitue une menace incroyable.

Rodri en a ajouté un troisième à la 73e après avoir transporté le ballon dans la surface et enroulé un tir bas dans le coin inférieur.

Une préoccupation pour City était une blessure non précisée de Bernardo Silva en première mi-temps qui, selon Guardiola, le maintiendrait à l’écart pour les « prochains matchs ».

La Lazio tient l’Atletico Madrid

Le gardien de la Lazio, Ivan Provedel, s’est présenté et a égalisé de la tête dans les arrêts de jeu pour permettre au club romain de remporter un match nul 1-1 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions mardi.

Lors du dernier match du match au Stadio Olimpico, Provedel – qui faisait ses débuts en Ligue des champions – a montré ses capacités offensives improbables en rencontrant un centre de Luis Alberto d’une tête détournée.

C’était une mesure de vengeance pour Provedel, qui était resté furieux après que Pablo Barrios ait marqué pour l’Atletico en première mi-temps avec un tir qui a dévié le milieu de terrain de la Lazio Daichi Kamada.

«Je vais profiter de ça. Mais nous n’avons obtenu qu’un seul point ; nous n’avons pas gagné », a déclaré Provedel, ajoutant qu’il avait modelé son style offensif sur l’avant-centre de la Lazio Ciro Immobile.

Feyenoord a battu le Celtic 2-0 dans l’autre match du Groupe E.

Avant le coup d’envoi, les supporters de la Lazio ont accueilli de nouveau l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, qui a aidé la Lazio à remporter le titre de Serie A en 2000 en tant que joueur et a également remporté trois autres trophées avec le club romain.

« Rome et le Latium seront toujours votre maison. Bon retour, Cholo, notre champion d’Italie », lit-on sur une banderole en italien brandie par les supporters « ultra » inconditionnels de la Lazio.

Bien qu’il s’agisse de la 11e participation consécutive de l’Atletico en Ligue des champions, la Lazio ne participe à la compétition que pour la deuxième fois en 16 saisons.

La Lazio a produit beaucoup plus d’occasions, Mattia Zaccagni et Luis Alberto se rapprochant tous deux à plusieurs reprises

De plus, Immobile n’a pas réussi à profiter d’une passe errante du gardien de l’Atletico Jan Oblak en seconde période.

Oblak s’est ensuite précipité pour repousser un long tir de Danilo Cataldi dans les arrêts de jeu avant le but de Provedel.

La Lazio a perdu l’arrière gauche Luca Pellegrini sur blessure au cours de la première mi-temps.

