Ligue des champions de l’AFC : Neymar fait peur après le match nul 1-1 d’Al-Hilal contre Navbahor

La star brésilienne Neymar Jr n’a pas été en mesure de réaliser le début le plus souhaitable en Ligue des champions asiatique alors que l’équipe d’Al-Hilal a été contrainte d’entrer dans le temps additionnel afin de pouvoir sauver un match nul 1-1 contre l’équipe d’Ouzbékistan, Navbahor. , à Riyad lundi.

Neymar Jr. a récemment signé pour Al-Hilal en provenance du Paris Saint-Germain pour la somme énorme de 90 millions d’euros et a fait sa première titularisation pour le club vendredi en tant que remplaçant lors de la victoire contre Al Riyad à domicile.

Vice-champion de la Ligue des Champions l’année dernière, Hilal a eu la chance de ne pas perdre son premier match du Groupe B après avoir été mené à la 52e minute au Stade international King Fahd grâce à une finition experte de Toma Tabatadze. Navbahor, finaliste de la Super League d’Ouzbékistan 2022, participait pour la première fois à la Ligue des champions.

Cependant, le défenseur de Hilal, Ali Al Bulaihi, a sauvé un point pour les quadruples champions à la 100e minute, s’élevant sans être marqué dans la surface de Navbahor pour rentrer chez lui sur le corner de Michael.

Neymar, qui est devenu plus tôt ce mois-ci le meilleur buteur de tous les temps du Brésil, a eu une soirée à oublier. L’attaquant a été soumis à un traitement particulièrement sévère de la part de Navbahor et était furieux juste avant l’heure où il a été piétiné après avoir été traîné au sol.

Quelques instants plus tard, Neymar a été averti pour avoir bousculé un adversaire, puis frappé avec colère le ballon sur le joueur alors qu’il était allongé sur le terrain.

Neymar a eu l’occasion de remettre Hilal dans le match à trois minutes de la fin, mais sa tête à bout portant s’est dirigée directement vers le gardien de Navbahor, Utkir Yusupov. Yusupov a ensuite réalisé un arrêt spectaculaire dans le temps additionnel pour repousser l’attaquant serbe Aleksandar Mitrovic, bien qu’il n’ait rien pu faire pour empêcher l’égalisation d’Al Bulaihi.

Toujours dans le Groupe D, le débutant iranien Nassaji Mazandaran s’est imposé 2-0 à Mumbai City en Inde.

Pendant ce temps, les champions saoudiens d’Al Ittihad ont commencé leur quête d’un troisième titre en Ligue des champions avec une confortable victoire 3-0 à domicile contre l’AGMK d’Ouzbékistan à Djeddah.

L’Ittihad, vainqueur consécutif en 2004 et 2005, s’est lancé dans le premier match du Groupe C sans le détenteur du Ballon d’Or Karim Benzema, blessé mais qui a marqué deux fois en six minutes au début de la première mi-temps.

Haroune Camara, titulaire en l’absence de Benzema, a ouvert le score au stade Prince Abdullah Al Faisal à la 10e minute avant que Romarinho ne double rapidement l’avantage des hôtes.

Le Brésilien a obtenu son deuxième de la soirée quatre minutes avant la mi-temps, alors que l’équipe de Nuno Espirito Santo revenait aux trois points.

Dans l’autre rencontre du groupe, le club de l’armée de l’air irakienne a tenu en échec l’Iranien Sepahan, finaliste de l’édition 2007, sur un score de 2-2 à Erbil.

Dans le groupe B, Al Sadd, double champion d’Asie, a fait match nul 0-0 à domicile contre l’équipe des Émirats arabes unis de Sharjah – l’Algérien Bagdad Bounedjah a raté un penalty en seconde période pour les hôtes – tandis que le Jordanien Al Faisaly a sombré dans une défaite 1-0 dans le temps additionnel. au Nasaf de l’Ouzbékistan à Amman.

La phase de groupes, qui cette année est revenue au format aller-retour pour la première fois depuis début 2020, se déroule jusqu’à la mi-décembre, les 10 vainqueurs de poule et les six meilleures équipes deuxièmes se qualifiant pour les huitièmes de finale. Cela commence en février. La finale aura lieu, sur deux manches, en mai.

