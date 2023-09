Ligue des champions de l’AFC : le Mumbai City FC affronte l’Iranien Nassaji Mazandaran à Pune

Le Mumbai City FC est à un sommeil avant de lancer une saison historique 2023-24. Une deuxième apparition consécutive en Ligue des champions de l’AFC est à nos portes alors que les insulaires lancent leur campagne continentale contre le FC iranien Nassaji Mazandaran lundi au complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Balewadi, Pune, avec un coup d’envoi à 19h30 IST.

Sur le point de se lancer dans une nouvelle campagne historique en Ligue des champions de l’AFC, l’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham, et le gardien Phurba Lachenpa ont assisté à une conférence de presse d’avant-match avant leur premier match du Groupe D contre les champions iraniens de la Coupe Hazfi.

L’entraîneur-chef Des Buckingham a parlé de la précédente campagne des Islanders en Ligue des champions de l’AFC, soulignant le sentiment du club à ce sujet. Il a déclaré : « Nous avons été légèrement déçus de ne pas nous qualifier pour le prochain tour la saison dernière plutôt que peut-être de la perception qu’avait l’ACL la dernière fois. Donc, changer ce récit par la suite a été très positif et je pense que cela a vraiment montré ce que le football indien peut faire sur cette scène.

Buckingham a ensuite expliqué que la Ligue des Champions de l’AFC cette saison serait une expérience unique : « Le tournoi de cette année sera très différent, avec un ensemble de circonstances très différentes. Nous étions évidemment basés à Riyad à cause du COVID-19 la saison dernière. Cette année, nous revenons au format traditionnel du domicile et de l’extérieur. Cela entraîne des défis et des différences, mais ce que j’attends avec impatience, c’est simplement d’essayer de reproduire les performances que nous avons eues en Ligue des champions l’année dernière, ce qui nous a mis dans une position de force pour obtenir ces résultats. Nous avons l’expérience de la Ligue des champions de l’année dernière ainsi que du football que nous avons joué en championnat l’année dernière également. Donc, je pense que si nous pouvons combiner ces éléments et si nous nous préparons bien, nous nous mettrons dans la position la plus forte possible, mais c’est le plus haut niveau de compétition de clubs asiatiques, nous devons donc être au top de notre forme pour être sûrs de tirer le meilleur parti de chaque match.

Le numéro 1 des Islanders, Phurba Lachenpa, a exprimé ses réflexions avant le match avec joie. Phurba a déclaré : « Nous sommes très excités en tant qu’unité et en tant que joueur, vous voulez toujours jouer contre les meilleurs et participer aux meilleurs tournois en Asie. C’est donc une bonne et passionnante opportunité pour nous de montrer ce que nous pouvons faire en équipe.

Lachenpa a ensuite parlé de l’importance d’avoir l’expérience de jouer en Ligue des champions de l’AFC et a souligné les défis auxquels l’équipe pourrait être confrontée cette fois-ci. Il a déclaré : « C’est toujours un défi pour nous de le faire parce que nous sommes un club de haut niveau. et nous ne représentons pas seulement la ville de Mumbai, nous représentons l’Inde dans son ensemble. Il y a toujours une pression pour bien faire, mais cela dépend toujours de nous, de notre mentalité, de la manière dont nous la gérons et de la manière dont nous nous préparons face aux meilleures équipes de cette compétition. Alors oui, cela dépend de notre mentalité, de la façon dont nous l’abordons et de la manière dont nous relever tous ces défis et cette compétition.

Buckingham a conclu la conférence de presse en évoquant l’importance de la présence du Mumbai City FC dans la Ligue des champions de l’AFC pour le football indien. Il a déclaré : « Je pense que c’est une chose merveilleuse. Nous ne représentons pas seulement notre club, nous représentons notre région, mais nous allons également représenter l’Inde et le football indien sur la plus haute scène possible du football de club. Vous voyez l’enthousiasme dans la communauté, vous voyez l’enthousiasme dans tout le pays parce que c’est une nouvelle expérience et c’est quelque chose qu’ils n’ont jamais vécu auparavant. En fait, ce sera la première fois que nous pourrons présenter la Ligue des Champions aux supporters indiens. Ainsi, pour la première fois, les gens viendront voir ce niveau de compétition et la qualité des joueurs des trois équipes que nous affronterons.