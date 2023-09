Ligue des champions : Bellingham sauve le Real Madrid, la misère de Man United continue

Doug McIntyre Journaliste de football

Un jour après le coup d’envoi de la nouvelle campagne de Ligue des Champions, la moitié arrière des 32 équipes a bouclé le premier tour de la phase de groupes, avec huit matches en tout mercredi.

Voici cinq points à retenir de l’action de mercredi :

Arsenal roule pour le retour de la Ligue des champions

La mort. Impôts. Arsenal affronte la meilleure compétition de clubs d’Europe. Jusqu’en 2017, les Gunners disputant la Ligue des Champions étaient presque aussi sûrs que les deux premiers. Et puis, tout d’un coup, ce n’était plus le cas. Mais maintenant, Arsenal est de retour après cinq ans d’absence, et l’équipe de Mikel Arteta a célébré ce retour avec style mercredi avec une victoire retentissante 4-0 contre le leader du championnat néerlandais, le PSV Eindhoven, à l’Emirates Stadium de Londres.

Les hôtes n’ont jamais regardé en arrière après que Bukayo Saka ait ouvert le score moins de huit minutes après le début du match.

Leandro Trossard, Gabriel Jesus et Martin Odegaard ont également trouvé le chemin des filets dans la déroute – une performance qui suggère que les Gunners ne peuvent pas seulement survivre à un groupe qui contient également Séville et Lens, mais qu’ils sont capables de réaliser une course en profondeur lors de la phase à élimination directe. commence l’année prochaine.

Jude Bellingham du Real Madrid récidive

Alors que le chronomètre dépassait les 90 minutes dans la capitale espagnole, il semblait que le club le plus titré de l’histoire européenne allait ouvrir sa dernière quête du titre en Ligue des champions avec un match nul et sans but décourageant contre l’Union Berlin, qui débutait dans le tournoi.

Mais comme il l’a fait toute la saison, Jude Bellingham a mis le Real Madrid sur son dos. Dans la quatrième minute des arrêts de jeu, la superstar en plein essor de 20 ans a marqué son sixième but en six matchs de compétition depuis son arrivée. Les Blancos en juillet auprès du Borussia Dortmund, puissance de la Bundesliga, pour plus de 100 millions de dollars.

Bellingham a été une révélation pour le Real jusqu’à présent. Il ne peut évidemment pas marquer à chaque match. Mais il est aussi la principale raison de croire que lorsque le trophée sera remis après la finale de juin prochain au stade de Wembley, dans l’Angleterre natale de Bellingham, Madrid sera là pour accepter le matériel pour la 15e fois.

La misère de Manchester United continue à Munich

Les Red Devils étaient déjà dans une mauvaise passe en Premier League, l’équipe de l’entraîneur Erik ten Hag ayant perdu trois de ses cinq premiers matchs. Rebondir contre le puissant Bayern Munich en Allemagne pour ouvrir sa liste de Ligue des champions 2023-24 allait toujours être un défi de taille pour Man United dans sa forme actuelle.

C’est ainsi que cela s’est passé lors de la folle victoire du club 4-3. Le Bayern a pris l’avantage en première mi-temps grâce à une terrible erreur du nouveau gardien de United, Andre Onana, qui a permis à ce qui aurait dû être un arrêt de routine sur un tir de Leroy Sané de passer devant lui et de rentrer dans le filet. Serge Gnabry a ensuite doublé l’avantage des hôtes avant que les visiteurs n’aient eu le temps de comprendre ce qui s’est passé.

Rasmus Højlund en a retiré un – son premier but pour l’équipe de Ten Hag. Mais le capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre, Harry Kane – une cible de transfert de longue date du conseil d’administration des Red Devils – a rétabli l’écart de deux buts lorsqu’il a marqué un troisième sur penalty en seconde période.

Les choses sont devenues bizarres après cela alors que les équipes ont échangé trois buts supplémentaires en sept minutes, dont cinq dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Mais cela reste une nouvelle défaite pour United, qui a désormais encaissé un nombre étonnant de 14 buts lors de ses cinq derniers matchs.

Naples l’emporte, l’Inter Milan tient

Après que Naples ait remporté le titre italien la saison dernière pour la première fois depuis que Diego Maradona était le tableau principal du club, leurs regards se tournent vers la gloire européenne.

Jusqu’ici, tout va bien, puisque Naples reviendra du Portugal avec trois points précieux après une victoire 2-1 sur Braga. Même si les visiteurs ont mené pendant une grande partie du match, ils ont également eu un peu de chance, puisque le défenseur de Braga, Sikou Niakate, a envoyé par inadvertance le but vainqueur – inscrit à la 88e minute – dans son propre filet quatre minutes seulement après l’égalisation des hôtes.

Pendant ce temps, l’Inter Milan a récupéré un but pour s’emparer d’une part du butin en Espagne contre la Real Sociedad. L’attaquant argentin Lautaro Martínez a égalisé à moins de quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Deux jours difficiles pour les Américains

Comme Christian Pulisic à l’AC Milan, Brenden Aaronson de l’Union Berlin a débuté la saison nationale en tant que titulaire pour son club. Mais comme Pulisic un jour plus tôt, Aaronson a été contraint de se contenter d’un rôle en dehors du banc mercredi lors du lever de rideau de son équipe en Ligue des champions. Ce n’est pas génial du point de vue de l’équipe nationale masculine des États-Unis, même si c’était agréable de voir la jeune star Yunus Musah faire ses débuts dans le tournoi avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Rossoneri mardi.

Outre Aaronson, trois autres habitués de l’USMNT étaient en action mercredi – tous pour la même équipe pour la toute première fois. Malheureusement, la journée au bureau a été longue pour le défenseur du PSV Sergiño Dest, qui a vu ses coéquipiers internationaux Ricardo Pepi et Malik Tillman entrer en tant que remplaçants en seconde période.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports qui a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines lors des Coupes du Monde de la FIFA sur les cinq continents. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

