Ligue des champions asiatique : Al Nassr bat Persépolis 2-0, Al Hilal tenu au nul par Navbahor

Cristiano Ronaldo a été tenu en échec lors de son premier match en Ligue des champions asiatique alors que son équipe d’Al Nassr a battu le club iranien de Persépolis 2-0 à Téhéran mardi.

Le match s’est joué dans un stade Azadi vide après que Persépolis ait reçu l’ordre de jouer sans supporters pendant un match par la Confédération asiatique de football après que le club indien de Goa se soit plaint d’une publication offensante sur les réseaux sociaux publiée par le club en 2021.

A LIRE AUSSI| Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 20 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

Cela signifiait que les supporters iraniens étaient privés de la chance de voir Ronaldo et les autres grosses recrues de l’équipe saoudienne comme Sadio Mane et Marcelo Brozovic. Mais les deux buts sont venus de joueurs saoudiens.

Abdulrahman Ghareeb a ouvert le score à l’heure de jeu et le défenseur Mohammed Qassem a doublé la mise 12 minutes plus tard, inscrivant son premier but pour le club de Riyad. Ronaldo, qui est en tête du classement des buteurs de la Saudi Pro League, a eu une chance de marquer après 20 minutes, mais s’est dirigé directement vers le gardien de Persépolis alors qu’il n’était pas marqué au bord de la surface de réparation.

Alors que l’atmosphère dans le stade était calme, la présence de Ronaldo avait suscité un vif émoi local lundi. Des centaines de supporters locaux ont fait irruption dans l’hôtel d’Al Nassr, dans l’espoir d’apercevoir la star portugaise de 38 ans alors qu’ils scandaient son nom.

C’était tellement chaotique qu’Al Nassr, qui est toujours à la recherche d’un premier championnat asiatique, n’a pas pu s’entraîner.

Il s’agissait de la première visite d’une équipe saoudienne en Iran depuis 2015, après le rétablissement des relations diplomatiques en juin dans le cadre d’un accord négocié par la Chine.

Cette victoire place Al Nassr en tête du groupe E devant le Qatarien Al-Duhail et l’Istiklol du Tadjikistan, qui ont fait match nul 0-0. Seuls les 10 vainqueurs de groupe et les six meilleurs finalistes du tournoi à 40 équipes accéderont au deuxième tour.

Le champion japonais Yokohama F. Marinos a perdu 4-2 à domicile contre Incheon United lors du premier match de Ligue des champions de l’équipe sud-coréenne.

A LIRE AUSSI| Coupe AFC : Dimitri Petratos Brace aide Mohun Bagan SG à battre l’Odisha FC à 10 4-0

Le champion sud-coréen et double vainqueur continental Ulsan Hyundai Horang-i a battu le Thaïlandais BG Pathum 3-1. Le Japonais Kawasaki Frontale a gagné 1-0 contre la centrale malaisienne Johor Darul Tazim tandis que le Chinois Shandong Taishan a remporté une victoire 3-1 contre Kaya des Philippines.

Lundi, Al Hilal et son attaquant vedette Neymar ont été tenus en échec 1-1 par le club ouzbek de Navbahor.

Le champion d’Arabie Saoudite, Al Ittihad, était privé de son attaquant vedette Karim Benzema, mais a tout de même battu l’AGMK d’Ouzbékistan 3-0.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)