Ligue des Champions 2024/25 : nouveau format, équipes, calendrier, résultats et classement pour la phase de championnat | Actualités footballistiques

Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa et le Celtic participent à un nouveau format de Ligue des champions cette saison – voici tout ce que vous devez savoir…

Comment fonctionne le nouveau format de « phase de ligue » ?

Les 36 équipes forment un championnat unique, chaque participant affrontant huit clubs différents, quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Trois points sont attribués pour une victoire et un pour un match nul.

Les huit meilleures équipes du championnat se qualifieront automatiquement pour la phase à élimination directe, tandis que les équipes terminant de la neuvième à la vingt-quatrième place s’affronteront dans un match de barrage aller-retour pour obtenir une place en huitièmes de finale de la compétition.

Les 12 dernières équipes seront éliminées et n’auront pas accès à la Ligue Europa.

Les rencontres de la Ligue des Champions de mardi… BSC Young Boys Berne contre Aston Villa (coup d’envoi 17h45)

(coup d’envoi 17h45) Juventus – PSV Eindhoven (coup d’envoi 17h45)

AC Milan contre Liverpool (coup d’envoi 20h)

(coup d’envoi 20h) Bayern Munich – Dinamo Zagreb (coup d’envoi à 20h)

Real Madrid – Stuttgart (coup d’envoi 20h)

Sporting Lisbonne – Lille (coup d’envoi 20h)

Les rencontres de la Ligue des Champions du mercredi… Bologne – Shakhtar Donetsk (coup d’envoi 17h45)

Sparta Prague – Red Bull Salzbourg (coup d’envoi à 17h45)

celtique vs SK Slovan Bratislava (coup d’envoi à 20h)

vs SK Slovan Bratislava (coup d’envoi à 20h) Club Bruges – Borussia Dortmund (coup d’envoi à 20h)

Manchester City contre l’Inter Milan (coup d’envoi à 20h)

contre l’Inter Milan (coup d’envoi à 20h) Paris Saint-Germain vs Girona (coup d’envoi 20h)

Les rencontres de la Ligue des Champions de jeudi… Étoile rouge Zvezda – Benfica (coup d’envoi à 17h45)

Feyenoord contre Bayer Leverkusen (coup d’envoi à 17h45)

Atalante contre Arsenal (coup d’envoi 20h)

(coup d’envoi 20h) Atlético Madrid – RB Leipzig (coup d’envoi à 20h)

Brest – Sturm Graz (coup d’envoi 20h)

Monaco vs Barcelone (coup d’envoi 20h)

Comment se déroulera la phase à élimination directe ?

Les équipes qui terminent entre la neuvième et la seizième place seront classées lors du tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe, ce qui signifie qu’elles affronteront une équipe classée entre la 17e et la 24e place.

Les huit clubs qui sortiront vainqueurs des barrages de la phase à élimination directe accéderont ensuite aux huitièmes de finale, où ils affronteront chacun l’un des huit premiers, qui sera tête de série.

Les appariements de la phase à élimination directe seront également en partie déterminés par le classement de la phase de championnat, avec un tirage au sort qui définira le parcours des équipes pour atteindre la finale.

« Le meilleur que j'ai vu ! » | Pourquoi le nouveau tirage au sort de la Ligue des champions était si divertissant



De combien de points avez-vous besoin pour vous qualifier pour les huitièmes de finale ?

Un nouveau format apporte de nouvelles attentes en Ligue des champions cette saison, les clubs examinant les mathématiques pour voir combien de points ils auraient besoin pour se qualifier pour les huitièmes de finale dans la structure de la phase de championnat.

Le supercalculateur Opta croit 16 points d’un possible 24 – donc cinq victoires et un nul en huit matchesou d’autres combinaisons – seraient presque certainement suffisantes pour terminer dans le top huitlequel vous garantit un dernier 16 place dans la nouvelle année.

Les données croient également 15 points – donc cinq victoires en huit matchsou d’autres combinaisons – pourraient suffire à se faufiler à la huitième place, ce total de points étant suffisant dans 73 % des 50 000 simulations d’Opta de la phase de championnat.

Quatorze pointsdonc quatre victoires et deux nuls ou d’autres combinaisons, ne suffiront probablement pas pour terminer parmi les huit premiers – donc le course aux cinq victoires est susceptible d’être la cible des plus grandes équipes.

À terminer dans le top 24ce qui vous garantit au moins une place en play-off, estime Opta 10 points – donc trois victoires et un nulou d’autres combinaisons – vous garantiront presque certainement une place dans ce tour.

Cela signifie que les équipes qui remportent le premier tour de la Ligue des champions n’ont besoin que de sept points sur les sept matchs restants pour s’assurer une place en barrages.

Neuf points – donc ttrois victoires sur huit matchsou d’autres combinaisons – pourraient suffire à terminer 24e, ce total de points étant suffisant dans 69 % des simulations.

Mais juste huit points – donc deux victoires et deux nuls, ou d’autres combinaisons – fait courir le risque d’une élimination, ce total de points étant suffisant dans seulement 16 pour cent des simulations.

Les équipes cibleront au moins trois victoires sur huit pour leur donner les meilleures chances possibles d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Calendrier d’Arsenal

19 septembre : Atalanta vs ArsenalStade Gewiss, coup d’envoi à 20h

1er octobre : Arsenal contre Paris Saint-GermainEmirates Stadium, coup d’envoi à 20h

22 octobre : Arsenal contre le Shakhtar DonetskEmirates Stadium, coup d’envoi à 20h

6 novembre : Inter Milan contre ArsenalSan Siro, coup d’envoi à 20h

26 novembre : Sporting Lisbonne contre ArsenalStade José Alvalade, coup d’envoi à 20h

11 décembre : Arsenal contre MonacoEmirates Stadium, coup d’envoi à 20h

22 janvier : Arsenal contre Dinamo ZagrebEmirates Stadium, coup d’envoi à 20h

29 janvier : Gérone contre ArsenalEstadi Montilivi, coup d’envoi à 20h

Calendrier d’Aston Villa

17 septembre : Young Boys contre Aston VillaStade Wankdorf, coup d’envoi à 17h45

2 octobre : Aston Villa contre le Bayern MunichVilla Park, coup d’envoi à 20h

22 octobre : Aston Villa contre BologneVilla Park, coup d’envoi à 20h

6 novembre : Club Bruges contre Aston VillaStade Jan Breydel, coup d’envoi à 17h45

27 novembre : Aston Villa contre la JuventusVilla Park, coup d’envoi à 20h

10 décembre : Leipzig contre Aston VillaRed Bull Arena, coup d’envoi à 20h

21 janvier : AS Monaco contre Aston VillaStade Louis II, coup d’envoi 17h45

29 janvier : Aston Villa contre CelticVilla Park, coup d’envoi à 20h

Calendrier de Liverpool

17 septembre : AC Milan contre LiverpoolSan Siro, coup d’envoi à 20h

2 octobre : Liverpool contre BologneAnfield, coup d’envoi à 20h

23 octobre : Leipzig contre Liverpool, Red Bull Arena, coup d’envoi à 20h

5 novembre : Liverpool contre Bayer Leverkusen, Anfield, coup d’envoi à 20h

27 novembre : Liverpool contre Real Madrid, Anfield, coup d’envoi à 20h

10 décembre : Gérone contre Liverpool, Estadi Montilivi, coup d’envoi à 17h45

21 janvier : Liverpool contre Lille, Anfield, coup d’envoi à 20h

29 janvier : PSV Eindhoven contre Liverpool, Stade Philips, coup d’envoi à 20h

Calendrier de Manchester City

18 septembre : Manchester City contre l’Inter MilanEtihad Stadium, coup d’envoi à 20h

1er octobre : Slovan Bratislava contre Man City, Stade Narodny futbalovy, coup d’envoi à 20h

23 octobre : Manchester City contre Sparta PragueEtihad Stadium, coup d’envoi à 20h

5 novembre : Sporting CP contre Manchester City, Stade José Alvalade, coup d’envoi à 20h

26 novembre : Manchester City contre Feyenoord, Etihad Stadium, coup d’envoi à 20h

11 décembre : Juventus contre Manchester City, Allianz Stadium, coup d’envoi à 20h

22 janvier : Paris Saint-Germain contre Manchester City, Parc des Princes, coup d’envoi à 20h

29 janvier : Manchester City contre le Club Bruges, Etihad Stadium, coup d’envoi à 20h

Calendrier des matchs du Celtic

18 septembre : Celtic contre Slovan BratislavaCeltic Park, coup d’envoi à 20h

1er octobre : Borussia Dortmund contre CelticSignal Iunda Park, coup d’envoi à 20h

23 octobre : Atalanta vs CelticStade Gewiss, coup d’envoi à 17h45

5 novembre : Celtic contre RB LeipzigCeltic Park, coup d’envoi à 20h

27 novembre : Celtic contre Club BrugesCeltic Park, coup d’envoi à 20h

10 décembre : Dinamo Zagreb contre CelticStade Maksimir, coup d’envoi à 17h45

22 janvier : Celtic contre Young BoysCeltic Park, coup d’envoi à 20h

29 janvier : Aston Villa contre CelticVilla Park, coup d’envoi à 20h

Quand auront lieu les matchs de la phase de championnat de la Ligue des champions 2024/25 ?

Journée 1 : 17-19 septembre 2024

Journée 2 : 1er et 2 octobre 2024

Journée 3 : 22/23 octobre 2024

Journée 4 : 5/6 novembre 2024

Journée 5 : 26/27 novembre 2024

Journée 6 : 10/11 décembre 2024

Journée 7 : 21/22 janvier 2025

Journée 8 : 29 janvier 2025

Quand auront lieu les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2024/25 ?

Barrages à élimination directe : 11/12 février et 18/19 février 2025

1/8 de finale : 4/5 mars et 11/12 mars 2025

Quarts de finale : 8/9 avril et 15/16 avril 2025

Demi-finales : 29/30 avril et 6/7 mai 2025

Finale : 31 mai 2025

Où aura lieu la finale de la Ligue des Champions en 2025 ?

La saison 2024/25 de l’UEFA Champions League aura lieu à Munich, à l’Allianz Arena, le 31 mai 2025.