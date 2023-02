Ligue des champions : 11 choses à attendre en huitièmes de finale

Après une pause plus longue que jamais – à votre santé, la Coupe du monde 2022 – la plus grande compétition de clubs d’Europe revient pour les huitièmes de finale avec un Suédois autoproclamé sur le sentier de la guerre et un entraîneur anglais cherchant à prouver que ses sceptiques ont tort.

Il reste encore beaucoup de matchs à jouer en Ligue des champions, avec de la gloire à gagner et du désespoir à ressentir – et, littéralement, QuatreQuatreDeux ne peut pas attendre que le drame à venir se déroule.

En approfondissant les scénarios les plus fascinants avant la reprise des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le PSG contre le Bayern Munich et l’AC Milan contre Tottenham, tout peut arriver au coup d’envoi des huitièmes de finale.

1. Mohamed Solah (définitivement cette fois) exigeant sa revanche

“Maintenant, c’est la revanche”, a déclaré Salah, avant même que le Real Madrid ne soit confirmé comme adversaire de Liverpool en finale de la Ligue des champions 2022. L’Égyptien n’a pas pu s’empêcher de clarifier ses intentions après avoir disposé de Villarreal – Madrid ou Manchester City sont venus ensuite.

“Nous avons un compte à régler”, a-t-il posté sur Instagram avec l’ancien garanti.

Ce score était spécifiquement de 3-1 – la marge par laquelle les Reds ont perdu la finale de 2018, Sergio Ramos armant fort Salah hors du terrain pour ne pas revenir, et dans les huit derniers de 2021.

Paris était censé être le moment où Salah a mis ses fantômes au repos, seulement pour que les Reds tombent 1-0. Salah aura cependant sa revanche, dans cette vie ou dans la suivante.

Il y a quelques mois, cela ressemblait à la prochaine, jusqu’à ce que Liverpool soit à nouveau attiré par le Real Madrid, lors des 16 derniers de la compétition de cette saison.

Serait-ce la nuit de Mo cette fois ? Malgré leur mauvaise forme en championnat 2022/23, les Reds visent un retour au stade Atatürk d’Istanbul, 18 ans après leur miracle milanais.

2. Lautaro Martinez et Romelu Lukaku ne sont pas désespérés

Les deux attaquants de l’Inter ont eu un duel personnel à la Coupe du monde pour voir qui était le moins susceptible de frapper le dos d’une vache avec un banjo.

Bien sûr, Martinez a gagné la chose mais ses propres performances sont tombées d’une falaise. Après s’être vu refuser deux buts pour hors-jeu lors de la défaite surprise contre l’Arabie saoudite, il a été abandonné pour Julian Alvarez avant de continuer à empester l’endroit chaque fois qu’il est entré en tant que remplaçant.

Et les choses étaient encore pires pour Lukaku, qui aurait dû souhaiter ne pas avoir pris la peine de se remettre d’une blessure, ratant tellement d’occasions contre la Croatie que la planète entière commençait à se sentir un peu désolée pour lui.

Ce fut une campagne stop-start pour le Belge lors de son deuxième passage aux Nerazzurri, mais le record de Martinez est solide – il a marqué huit buts avant la Coupe du monde et en a ajouté trois sur quatre lors de la reprise de la Serie A.

3. Erling Haaland empêche Manchester City de tout gâcher

(Crédit image : Getty Images)

Manchester City devrait probablement avoir deux ou trois ligues de champions maintenant, mais insistez pour trouver de nouvelles façons de plus en plus amusantes de tout gâcher chaque année.

La saison dernière, ce n’était même pas la tombola tactique aléatoire de Pep Guardiola qu’il réserve généralement pour les grandes soirées européennes. Au lieu de cela, ayez une pensée pour Jack Grealish, qui est venu avec City 5-3 au total en demi-finale au Bernabeu, a fait dégager un tir sur la ligne, un autre sauvé par Thibaut Courtois, puis a vu le XI zombie du Real Madrid monter. d’entre les morts avec deux buts dans le temps additionnel.

Les favoris des bookmakers font désormais appel à l’intelligence artificielle – Erling Haaland a griffé cinq buts en Ligue des champions lors de ses trois premières apparitions à City, portant son total de tournoi à un stupide 28 en 23 matchs. Mettez la balle dans la boîte et le robot de but a été programmé pour bondir plus vite que @ Dave3759802 défendant le Brexit sur Twitter.

4. Jude Bellingham de retour sous les projecteurs

(Crédit image : Getty)

Tout le monde connaît le potentiel de Bellingham depuis un certain temps, mais cela a été la saison d’évasion du joueur de 19 ans au plus haut niveau, avant même la Coupe du monde.

Buteur de la Ligue des champions âgé de seulement 17 ans en quart de finale contre Manchester City il y a deux saisons, Bellingham a assuré qu’il n’y aurait pas de répétition de la sortie surprenante du Borussia Dortmund en phase de groupes la saison dernière, marquant chacun de ses quatre premiers matches en 2022/23 contre FC Copenhague, City (encore), puis en deux matches face à Séville. Au Ramon Sanchez Pizjuan, il a même été capitaine de l’équipe.

En tant que cercle de prétendants, Bellingham espère revenir sous les projecteurs anglais lorsque Dortmund affrontera Chelsea en huitièmes de finale.

5. Une seconde chance pour Mykhailo Mudryk et Joao Felix

Le nouveau duo d’attaquants de Chelsea a tous deux été éliminés de la Ligue des champions cette saison en phase de groupes – maintenant, les Blues leur ont donné une autre chance.

Malgré 89 millions de livres sterling, Mudryk a déchiré le RB Leipzig lors du premier match de groupe du Shakhtar Donetsk cette saison, utilisant son rythme effréné pour fournir deux passes décisives et marquer son tout premier but en Ligue des champions lors d’une victoire 4-1 à l’extérieur, le Shakhtar a perdu 4-0 contre Leipzig. dans leur dernier match de groupe et a été relégué à la troisième place.

L’Atletico Madrid n’y est même pas parvenu, terminant au plus bas de son groupe. Diego Simeone a gardé Felix sur le banc pendant trois des six matches, l’entraîneur et le joueur ne s’entendant pas vraiment bien, ce qui a incité l’attaquant portugais à prêter à l’ouest de Londres.

Espérons que son arc en Ligue des champions pour les Bleus se passe mieux que ses débuts en Premier League contre Fulham – essayez de ne pas tacler quelqu’un à hauteur de genou et de vous faire expulser, Joao…

6. Scott Parker en tant que patron de Bruges

(Crédit image : Getty Images)

Après que Bruges/Club Bruges (le monde n’a pas encore pris de décision) ait remporté un match de championnat sur cinq – tombant au quatrième rang du tableau – et perdu 4-1 à domicile contre Saint-Trond en coupe en décembre, l’entraîneur Carl Hoefkens a eu le coup de fouet – malgré avoir guidé les champions belges jusqu’aux huitièmes de finale de la Ligue des champions avec quelques matchs à perdre.

Son remplaçant ? L’ancien manager de Bournemouth et Fulham, Scott Parker, dans un changement de direction plutôt à gauche pour un patron qui a été vu pour la dernière fois perdre 9-0 à Anfield.

Parker est vraisemblablement allé en Belgique pour se libérer de son rôle de roi du yoyo, avant que Norwich ou Watford ne le traîne à coups de pied et de cris vers le championnat.

Parker devrait probablement y aller pour faire reléguer Bruges/Club Bruges, bien qu’il ait perdu son premier match contre Genk après avoir admis qu’il ne savait pas grand-chose sur son équipe, la ligue ou le système de barrages de fin de saison.

7. Napoli atteint enfin les quarts de finale

(Crédit image : Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Les petits ânes ont dépassé Noël dans chacune de leurs 12 dernières campagnes européennes, mais cela tourne toujours mal.

Leurs trois apparitions en huitièmes de finale de la Ligue des champions se sont toutes soldées par une défaite – à Barcelone, au Real Madrid et même à Chelsea alors qu’ils menaient 3-1 depuis le match aller, l’année où les Bleus ont continué à soulever le trophée pour la première fois.

Napoli n’a jamais atteint les quarts de finale de cette compétition, pas même à l’époque de Diego Maradona, et ils n’auront peut-être jamais de meilleures chances que cette saison.

Leaders en fuite de la Serie A à mi-parcours, ils ont remporté leur groupe de la Ligue des champions pour la deuxième fois seulement et entrent dans les 16 derniers en tant que favoris écrasants pour battre l’Eintracht Francfort. L’histoire est le prix de la victoire.

8. Le match revanche de Harry Kane avec Olivier Giroud

La dernière fois que Kane et Giroud se sont rencontrés, ça ne s’est pas très bien passé pour l’homme des Spurs. Six minutes après que Giroud ait mené la France 2-1 en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar, Kane a lancé son penalty dans le golfe Persique et les espoirs de gloire de l’Angleterre étaient terminés.

Ce fut probablement le moment le plus difficile de la carrière du talisman, mais il avait à juste titre la sympathie d’une nation. Maintenant, Kane est prêt à affronter à nouveau Giroud en huitièmes de finale de la Ligue des champions, son premier match à élimination directe depuis la finale de 2019 contre Liverpool, après avoir raté les 16 dernières défaites des Spurs contre le RB Leipzig avec blessure il y a deux ans.

Agé de 36 ans, l’indémodable Giroud compte déjà quatre buts milanais en Ligue des champions cette saison. L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea ne s’attendra pas à un accueil particulièrement chaleureux pour le match retour dans le nord de Londres le 8 mars.

9. Zlatan recréant Joe Jordan contre Gennaro Gattuso

(Crédit image : Getty Images)

Milan contre Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des champions évoque une image – désolé, Crouchy, ce n’est pas votre but à San Siro.

À la fin de cette même confrontation de 2011, l’héroïsme du leader a été éclipsée par un rapprochement colossal de deux époques: l’homme dur des années 70 contre l’homme dur des années 2000, alors que Joe Jordan affrontait Gennaro Gattuso dans une bataille pour les livres d’histoire .

L’Italien avait déjà pris la décision risquée de pousser Jordan pendant le match lui-même, et au coup de sifflet final, l’Écossais était prêt pour un duel (enlevant ses lunettes), seulement pour que Gattuso donne un coup de tête à l’assistant des Spurs et reçoive une suspension de quatre matchs. .

Y aura-t-il des manigances similaires cette fois? De retour d’une opération du LCA, l’attaquant milanais Zlatan Ibrahimovic, âgé de 41 ans, a juré : “Quand je reviendrai, je le ferai avec violence”. Qu’il soit sur le terrain ou non, le personnel de l’arrière-salle des Spurs devrait faire attention

10. La candidature (très ambitieuse) de Neymar pour le Ballon d’Or

(Crédit image : Getty)

Déjà, le Ballon d’Or 2023 devrait être disputé entre Lionel Messi et Kylian Mbappe, après leurs rôles dans une finale épique de la Coupe du monde en décembre.

Rivaux à Doha, ils ont maintenant été réunis au PSG pour le dernier assaut du club français en Ligue des champions, qui les oppose au Bayern Munich en huitièmes de finale. Si Messi ou Mbappe veulent le Ballon d’Or, livrer enfin la Ligue des champions à Les Parisiens aideraient certainement, mais cela implique aussi que l’un doive éclipser l’autre.

Oubliez ça, Leo: Kylian ne vous passe pas le ballon dans un match de Ligue des champions avant fin novembre environ. Ne pensez pas non plus que Neymar a abandonné: oui, il a lutté contre une blessure à la Coupe du monde, mais le Brésilien pourrait être un homme en mission. Tout ce qu’il a à faire est de marquer 100 buts en Ligue des champions avant la fin de la saison, en éliminant Messi et Mbappe des balles mortes avec encore plus de pétulance que d’habitude, et le Ballon d’Or pourrait être le sien. Même alors, ce sera probablement toujours Messi, pour être honnête.

11. Sébastien Haller le déchire à nouveau à son retour

(Crédit image : Getty Images)

Haller a inscrit 11 buts en Ligue des champions la saison dernière – pas mal, étant donné que l’Ajax a été éliminé lors des 16 derniers.

Cela a assuré à l’ex-West Ham un déménagement estival à Dortmund – mais à peine deux semaines plus tard, le joueur de 28 ans a reçu un diagnostic de cancer des testicules, nécessitant une intervention chirurgicale et une chimiothérapie.

Feu vert pour intensifier son entraînement début janvier, il a réussi un triplé en huit minutes lors d’un match amical face à Bâle. Rarement un joueur sera aussi motivé au début des huitièmes de finale.