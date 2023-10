CHARLOTTE, Caroline du Nord — Une ligue spéciale de joueurs a eu la chance de devenir une Panther de la Caroline, jouant au centre d’entraînement Atrium Health Dome de l’équipe.

La ligue de football Challenger Flag des Panthers s’adresse aux adultes et aux enfants ayant des capacités variées.

Les joueurs et les pom-pom girls ont la chance de vivre leurs rêves dans la NFL sur le même terrain où s’entraînent les Panthers de la Caroline.

Grâce à un partenariat avec Eleven Sports Media, chaque joueur a pu recevoir un maillot personnalisé pour la 19e saison

C’est la 19ème saison de Ligue de football de drapeau Challenger des Panthersdonnant la possibilité aux adultes et aux enfants handicapés de jouer au flag-football et au cheerleading.

Riley Fields, directeur des relations communautaires des Panthers, affirme que le programme a débuté en 2005 dans le comté de Mecklenburg et s’est étendu jusqu’aux Carolines.

« L’un des aspects les plus significatifs du programme réside dans les relations qui ont été développées au fil des années avec les différents programmes dans les communautés de Caroline du Nord et du Sud. Nous avons ici aujourd’hui des joueurs qui faisaient partie de ce tout premier programme en 2005 », a déclaré Fields.

Bryan Hyatt travaillant à l’un de ses emplois dans les stands de concession NC Fusion. (Spectre Nouvelles 1/Sydney McCoy)

Bryan Hyatt est membre de l’équipe de la Greensboro Panthers Challenger Flag Football League et a concouru pendant plusieurs années.

Hyatt est toujours axé sur le sport. Quand le jeune homme de 25 ans n’exerce pas un de ses métiers dans les concessions, il Fusion CNil joue au bowling ou regarde du sport.

Il dit qu’il aime travailler chez NC Fusion parce qu’il « aime regarder les enfants jouer au football », a-t-il déclaré.

Hyatt adore les Panthers de la Caroline, en particulier Bryce Young, le nouveau quart-arrière partant de l’équipe.

Maintenant, il peut vivre son rêve dans la NFL en faisant ce qu’il préfère dans le football, le lancer à ses coéquipiers. Et il peut le faire là où son équipe préférée le fait.

Les joueurs et les pom-pom girls de la ligue peuvent s’entraîner et concourir pendant une saison complète avant d’entrer dans l’Atrium Health Dome, le centre d’entraînement des Panthers, pour le grand Jamboree.

Les membres de l’équipe de la Challenger Flag Football League des Greensboro Panthers s’entraînent. (Spectre Nouvelles 1/Sydney McCoy)

Les participants peuvent courir dans le tunnel des Panthers, passer du temps avec le chat préféré de tous, Sir Purr et les membres de la Spirit Squad. Comme un vrai jour de match.

« L’un des moments les plus amusants de la journée est de rencontrer les équipes ici, là où les Panthers de la Caroline s’entraînent réellement, vous savez. Partager ce même espace, sachant qu’ils marchent sur le même terrain que leurs joueurs préférés des Panthers au quotidien », a déclaré Fields.

Des joueurs, des pom-pom girls, des parents et des amis ont afflué dans le dôme en provenance des services des parcs et loisirs de la ville de High Point, des parcs, des loisirs et du tourisme de la ville de Rock Hill, des parcs et loisirs de la ville de Durham, des parcs et loisirs de Greensboro, du service des loisirs et des parcs de Kernserville, Mecklembourg. Parcs et loisirs du comté, Commission des loisirs du comté de Richland, Parcs, ressources récréatives et culturelles de la ville de Raleigh et YMCA de Caroline du Nord Warrior’s Sports de Winston-Salem.

« Nous sommes plus forts que jamais, avec des programmes sur neuf marchés en Caroline du Nord et du Sud. Et donc, non seulement pour voir le programme non seulement se maintenir, mais aussi pour connaître maintenant une nouvelle phase de croissance explosive », a déclaré Fields.

L’événement n’est pas seulement une grande affaire pour les participants qui deviennent des Panthers honoraires, c’est également une grande affaire pour les plus grands fans des participants, les parents.

Sir Purr et un membre de la danse de la Challenger Flag Football League des Greensboro Panthers. (Spectre Nouvelles 1/Sydney McCoy)

David Cook, un assistant récréatif adaptatif et inclusif chez Greensboro Parks and Recreation, travaille avec la Challenger League depuis trois saisons.

« C’est tout simplement un excellent moyen pour les parents d’avoir ce répit et de voir leurs enfants réussir d’un point de vue parental, vous savez, et tout comme l’inclusion et l’enthousiasme que cela entraîne », a déclaré Cook.

Cook dit que c’est un sentiment gratifiant de voir les joueurs vivre leurs fantasmes.

« Ils sont tellement heureux et tellement heureux de les voir réussir et de voir quelque chose qui compte tellement pour eux », a déclaré Cook.

Le flag-football a récemment été annoncé comme sport olympique pour le Jeux de Los Angeles 2028.

Fields affirme que ce programme était l’un des premiers, sinon le premier, du genre et qu’il a même bénéficié d’une nouvelle mise à niveau cette année.

« Cette année, nous sommes vraiment ravis que le programme soit soutenu par Elven Sports Media. Dans ce cadre, l’un des avantages est que toutes les équipes ont reçu des maillots personnalisés pour cette saison. Il y a beaucoup de choses qui rendent l’expérience vraiment significative pour les joueurs et les entraîneurs », a déclaré Fields.

Équipes et entraîneurs 2023 de la Challenger Flag Football League des Panthers. (Spectre Nouvelles 1/Sydney McCoy)

Pour plus d’informations sur la manière dont votre communauté peut s’impliquer dans la Ligue de football Challenger Flag des Panthers et sur les contacts communautaires, visitez le Page de football des jeunes de la Ligue Challenger des Panthers.