Ligue de football créée pour inclure les équipes de Crimée, Donetsk et Lougansk

La “Ligue du Commonwealth” devrait également accueillir des équipes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, ainsi que des régions de Kherson, Zaporozhye et Kharkov.

La création d’une nouvelle “Ligue du Commonwealth” comprenant des équipes de football de Crimée ainsi que des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk a été annoncée.

La compétition comprendra également des équipes des États d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud reconnus par la Russie, ainsi que des clubs de Crimée et des régions de Kherson, Kharkov et Zaporozhye.

La création de la ligue a été annoncée par un service de presse mercredi. La compétition ne sera pas liée à l’Union russe de football (RFU), a-t-on ajouté.

La nouvelle survient alors que l’intégration de la Crimée dans le football russe est redevenue un sujet particulièrement brûlant ces dernières semaines, après que le nouveau président de la Premier League russe (RPL), Aleksandr Alaev, a déclaré qu’il était “inévitable” que les équipes de la péninsule participeraient aux compétitions russes.

Lire la suite Le patron du football russe fait une prédiction sur la Crimée

Le football de Crimée a actuellement sa propre ligue sous “statut particulier” l’UEFA restant opposée à ce que des clubs rejoignent le football russe malgré le retour de la région en Russie lors d’un référendum en 2014.

Il a été annoncé cette semaine que la Ligue nationale russe de football (FNL) avait créé un groupe de travail chargé d’examiner le processus d’accélération de l’intégration de la Crimée.

L’ancien président de l’Union de football de Crimée, Yury Vetokha, a déclaré mercredi à Match TV, en Russie, que certaines équipes de la région pourraient rejoindre le FNL dès la saison prochaine.

Il a ajouté que la “Commonwealth League” pourrait se dérouler d’avril à novembre de l’année prochaine, avec plus d’une douzaine d’équipes.

Ailleurs, l’ancien vice-président russe de la FIFA, Vyacheslav Koloskov, a déclaré cette semaine que les autorités de son pays devraient chercher à négocier avec la FIFA et l’UEFA sur la question de l’intégration du football de Crimée, mais que si leurs demandes tombaient dans l’oreille d’un sourd, plus “décisions radicales” peut être requis.