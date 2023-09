Ligue 1 : Monaco en tête du classement français avec une victoire 3-0 face à Lens

Monaco s’est hissé en tête de la Ligue 1 samedi avec une victoire 3-0 sur Lens, finaliste de la saison dernière, qui a sombré dans la zone de relégation et même son entraîneur admettant qu’il est dans une « situation désespérée ».

L’attaquant ivoirien Wilfried Singo a ouvert le score de la tête pour Monaco à la 23e minute, Aleksandr Golovin augmentant l’avance 13 minutes plus tard.

Guillermo Maripan a ajouté le troisième juste avant l’heure de jeu, permettant à Monaco de remporter une troisième victoire en quatre matches cette saison.

Monaco compte 10 points et compte deux points d’avance sur Marseille qui a été tenu en échec 1-1 par Nantes vendredi.

« Après cinq minutes, nous étions les patrons sur le terrain », a déclaré l’entraîneur monégasque Adi Hutter.

« Je suis content car nous avons joué contre notre plus grand adversaire cette saison, un adversaire de Ligue des champions. Nous avons mérité cette victoire. »

Pour Lens, c’est sa troisième défaite de la campagne et il est deuxième en partant du bas.

C’est un début de saison inquiétant pour les Nordistes de Lens qui étaient deuxièmes la saison dernière et ne manquent le titre de Ligue 1 que pour un point face au Paris Saint Germain.

Ils débuteront également leur campagne de Ligue des Champions dans un peu moins de trois semaines contre Séville.

L’équipe de Franck Haise s’est créée très peu d’occasions samedi dans un match où la recrue record de 30 millions d’euros, Elye Wahi, a eu du mal à avoir un impact.

« Nous sommes une équipe dans une situation désespérée », a déclaré Haise.

Lens a désormais encaissé 10 fois en quatre matches ; la saison dernière, il leur a fallu 15 matches pour inscrire un 10ème but.

« Avec 10 buts encaissés en quatre matches, je ne peux pas dire que je ne suis pas inquiet », a ajouté l’entraîneur lensois.

« Il y a actuellement des joueurs qui ne sont pas au niveau qu’on connaissait, ou pas au niveau auquel on devrait s’attendre. Je veux une équipe combative et être beaucoup plus impliquée dès le départ. »

Lors du premier choc de samedi, le derby breton entre Brest et Rennes s’est soldé par un nul 0-0.

