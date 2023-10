Ligue 1 : le PSG remporte la victoire contre Rennes à l’extérieur, Marseille coule Le Havre

Le champion en titre, le Paris Saint-Germain, a renoué avec la victoire avec une victoire 3-1 à Rennes pour se hisser à la troisième place du championnat de France dimanche.

Le milieu de terrain Vitinha, l’arrière droit Achraf Hakimi et l’attaquant Randal Kolo Muani ont marqué pour infliger à Rennes sa première défaite. Cette victoire place le PSG à égalité de points avec Brest et à la troisième place à la différence de buts, à deux points du leader Monaco après huit tours de matchs. Rennes chute à la huitième place.

Le PSG de l’entraîneur Luis Enrique a été battu 4-1 par Newcastle en Ligue des champions en milieu de semaine et a fait match nul 0-0 contre le modeste Clermont.

Les nerfs du PSG étaient évidents alors que Rennes démarrait brillamment, et le tir puissant de l’attaquant Arnaud Kalimuendo était bien stoppé par Gianluigi Donnarumma à la sixième minute.

Vitinha a donné l’avantage au PSG depuis la gauche de la surface de réparation à la 32e minute et Hakimi a porté le score à 2-0 quatre minutes plus tard pour calmer le PSG pendant un moment.

Mais la faiblesse du PSG en défense a été exploitée par Rennes à la 56e lorsque l’attaquant Amine Gouiri a devancé trop facilement le défenseur central Milan Škriniar et a battu Donnarumma. Kolo Muani est sorti directement du banc et a récupéré la passe de Hakimi pour redonner l’avance de deux buts au PSG à la 58e.

La star du PSG Kylian Mbappé, meilleur buteur du championnat avec sept buts, a décoché son tir avec le but à sa merci tardivement.

Plus tôt, Gennaro Gattuso a remporté sa première victoire en tant qu’entraîneur et attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son premier but en championnat pour le club lors d’une victoire 3-0 à domicile contre Le Havre à 10 pour se hisser à la sixième place.

Gattuso, ancien milieu de terrain de l’Italie et de l’AC Milan, a pris les commandes après la démission de Marcelino en raison des tensions entre les supporters et la direction du club.

Après que le centre du milieu de terrain Iliman Ndiaye ait conduit à un but contre son camp du défenseur central Arouna Sangante à la 18e minute, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et d’Arsenal Aubameyang a marqué trois minutes plus tard avec un clip au-dessus du gardien de but après avoir été mis en place par le milieu de terrain marocain. Amine Harit.

Le milieu du Havre Rassoul Ndiaye a été expulsé à la 40e minute pour un deuxième carton jaune, et Aubameyang a craqué sur la droite avant de servir Ismaila Sarr à la 84e.

Ailleurs, l’attaquant Martin Satriano a marqué à la troisième minute du temps additionnel alors que Brest a sauvé un match nul 1-1 à domicile contre Toulouse, grâce au but de l’attaquant Franck Magri en première mi-temps. Brest, quatrième, a deux points d’avance sur Reims, cinquième.

L’entraîneur lyonnais Fabio Grosso a joué aux côtés de Gattuso lorsque l’Italie a remporté la Coupe du monde 2006 et est entré dans le championnat de France dans des circonstances similaires, prenant la direction de Lyon après le remplacement de Laurent Blanc.

Cependant, il n’a pas encore gagné et son équipe a perdu une avance de 3-1 lors d’un match nul 3-3 à domicile contre Lorient.

L’attaquant vétéran Alexandre Lacazette a marqué deux fois pour Lyon, mais le milieu de terrain de 17 ans Eli Junior Kroupi en a marqué deux pour les visiteurs. Lyon occupe la 17e place avec trois points en huit matchs et un point au-dessus de Clermont, dernière place.

Clermont était mené 4-2 à Montpellier lorsque le match a été arrêté dans le temps additionnel après qu’un feu d’artifice lancé depuis les tribunes ait atterri à côté du gardien clermontois Mory Diaw, qui a été soigné avant d’être étiré sur une civière.

Il n’était pas clair si le championnat français accorderait la victoire à Montpellier.

Lens a fait match nul 1-1 à domicile contre Lille, septième, dans son derby du nord.

Nice, deuxième, est la seule équipe encore invaincue.

