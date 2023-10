Ligue 1 : le doublé de Romelu Lukaku permet à la Roma de s’imposer 4-1 à Cagliari et à la Fiorentina

Romelu Lukaku a un impact immédiat à Rome. Paulo Dybala, quant à lui, reste sujet aux blessures.

Lukaku a marqué deux fois lors de la victoire 4-1 de la Roma contre Cagliari, dernière place de Serie A, dimanche, pour porter son total à sept buts en huit matches toutes compétitions confondues avec les Giallorossi.

« Beaucoup de choses ont été dites sur moi mais j’ai travaillé dur cet été », a déclaré Lukaku. « Je suis un professionnel. »

Dybala a quitté le match en première mi-temps avec un problème au genou gauche – après avoir raté de longues périodes de la saison dernière en raison de blessures.

Lukaku a utilisé sa poitrine pour rediriger un centre de Rick Karsdorp suite à une mise en place de Leonardo Spinazzola dès le début. Il a ensuite récupéré une passe de Leandro Paredes pour marquer à nouveau d’un tir précis depuis l’intérieur de la surface à la 87e.

Houssem Aouar avait donné l’avantage à la Roma une minute avant le premier but de Lukaku et Andrea Belotti a également marqué pour les Giallorossi après avoir remplacé Dybala.

Nahitan Nandez a converti un penalty tardif pour Cagliari.

Lukaku, qui a rejoint la Roma en prêt en août, a également joué un rôle clé en Ligue Europa. Il a marqué le but vainqueur lors de la première victoire 2-1 de la Roma contre le Sheriff et a inscrit le premier but lors d’une victoire 4-0 contre le Servette jeudi.

Lukaku a déclaré que l’entraîneur de la Roma, José Mourinho, avait joué un rôle fondamental dans sa décision de déménager dans la capitale.

« J’ai une relation particulière avec (Mourinho). Il connaît ma famille. Il connaît mes enfants », a déclaré Lukaku. « J’ai vraiment confiance en lui et il a vraiment confiance en moi. »

La Roma s’est hissée au 10e rang tandis que Cagliari est resté sans victoire, laissant l’entraîneur Claudio Ranieri en danger.

Le champion en titre Naples a été battu à domicile pour la deuxième fois en championnat cette saison, s’inclinant 3-1 contre la Fiorentina, finaliste de la Ligue Europa Conférence la saison dernière.

Giacomo Bonaventura a marqué le deuxième but de la Viola au milieu de la seconde mi-temps, tirant à 12 mètres après une passe accidentelle d’Alfred Duncan.

Bonaventura, 34 ans, a été impliqué dans le plus grand nombre de buts parmi les milieux de terrain de Serie A cette saison avec quatre buts et deux passes décisives et a été nommé vendredi dans l’équipe d’Italie pour la première fois en trois ans.

Josip Brekalo avait donné l’avantage à la Fiorentina dès le début en tirant dans les jambes du gardien de Naples Alex Meret sous un angle serré. Puis Victor Osimhen a égalisé sur penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Le remplaçant Nico Gonzalez a scellé la victoire pour la Fiorentina en terminant une contre-attaque dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps.

Naples a également été battu par la Lazio au Stadio Diego Armando Maradona début septembre.

La Fiorentina s’est hissée à la quatrième place, trois points devant Naples, cinquième.

Il s’agissait de la deuxième défaite à domicile en six jours pour Naples après avoir également été battu par le Real Madrid, 3-2, en Ligue des champions mardi.

La Lazio a cédé un avantage de deux buts mais a quand même réussi à battre l’Atalanta en visite 3-2 au Stadio Olimpico.

Un but contre son camp de Charles De Ketelaere et une frappe de Valentin Castellanos, qui a débuté à l’avant-centre à la place de Ciro Immobile, blessé, ont permis à la Lazio de mener 2-0 après 11 minutes.

Ederson et Sead Kolasinac ont ensuite égalisé avec l’Atalanta avant que le remplaçant Matias Vecino ne l’emporte pour la Lazio à sept minutes de la fin avec une demi-volée acrobatique après avoir été mis en place par Castellanos, qui jouait auparavant pour le New York City FC.

Monza s’est hissé à la septième place avec une victoire 3-0 sur Salernitana en difficulté, avec des buts d’Andrea Colpani, Samuele Vignato et Matteo Pessina.

Prêté par le Real Madrid, Reinier Jesus a marqué lors de ses débuts en Serie A pour Frosinone lors d’une victoire 2-1 du club promu contre l’Hellas Vérone. Matias Soule a également marqué pour Frosinone – qui est huitième – avant que Milan Djuric n’en retire un pour Vérone.

