Ligue 1 Football : diffusez en direct le PSG contre Lens depuis n’importe où

Voir chez Fubo Regardez la Ligue 1 au Canada à partir de 30 $ CA par mois Fubo Canada Afficher plus (1 article)



Le Paris Saint-Germain cherchera à conserver son avance de trois points en tête de la Ligue 1 en accueillant samedi Lens, sixième, au Parc des Princes.

La victoire convaincante 3-0 du week-end dernier au Classique contre Marseille aura renforcé la confiance des joueurs de Luis Enrique, mais le match d’aujourd’hui devrait constituer un test sévère pour l’équipe locale.

La défense de Lens s’est avérée difficile à briser jusqu’à présent cette saison, mais elle est entrée dans ce match après sa première défaite de la campagne, après s’être inclinée 2-0 à domicile contre Lille après avoir concédé deux fois dans les arrêts de jeu.

Le Paris Saint-Germain affrontera Lens le samedi 2 novembre au Parc des Princes, le coup d’envoi étant fixé à 17h00 (heure de Paris) heure locale, ce qui en fait un départ à 16 heures GMT au Royaume-Uniun 12 h HE ou 9 h HP commencer aux États-Unis et au Canada, et un 3h00 AEDT coup d’envoi en Australie tôt dimanche matin.

Ci-dessous, nous décrirons les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder les matchs en direct où que vous soyez dans le monde.

João Neves a marqué son premier but pour le PSG le week-end dernier lors de la victoire 3-0 de son équipe à l’extérieur contre Marseille. Jean Catuffe/Getty Images

Comment regarder PSG contre Lens aux États-Unis sans câble



Le match de dimanche est diffusé en direct sur BeIN Sports, qui détient les droits de diffusion des matchs de Ligue 1 aux États-Unis.

Il existe un certain nombre d’options pour regarder BeIN. Plusieurs fournisseurs de télévision par câble et par satellite aux États-Unis proposent le réseau dans le cadre de leur gamme de chaînes, notamment Dish Network, Optimum et Spectrum (ce dernier nécessitant 7 $ par mois pour le module complémentaire Sports View).

Si vous êtes un coupeur de cordon, il existe toute une série de plateformes de streaming qui proposent BeIN Sports.

Sarah Tew/CNET Avec une excellente sélection de chaînes, une interface facile à utiliser et le meilleur DVR cloud de sa catégorie, YouTube TV à 73 $ par mois est l’un des meilleurs remplacements de la télévision par câble. Pour regarder BeIN Sports sur la plateforme, vous aurez besoin de son module complémentaire Sports Plus, qui coûte 11 $ supplémentaires par mois. Lisez notre critique de YouTube TV.

Sarah Tew/CNET BeIN est disponible sur Sling TV dans le cadre de son module complémentaire Sports Extra pour Sling Orange ou Sling Blue. Ses forfaits Orange et Bleu commencent à 40 $ par mois, et vous pouvez les combiner pour un tarif mensuel de 55 $ (60 $ dans certaines régions), Sports Extra coûtant 11 $ de plus par mois. L’option Orange vous offre un flux, tandis que Blue vous en donne trois. Ce n’est pas aussi complet ni aussi facile à naviguer que YouTube, mais avec un peu de travail, notamment l’ajout d’une antenne ou d’un DVR AirTV 2, c’est une valeur imbattable. Nous ajouterons également que le service propose des chaînes locales telles que ABC et CBS dans certaines régions où le tarif mensuel est de 45 $. Lisez notre critique de Sling TV.

Ty Pendlebury/CNET Il y a beaucoup de choses à aimer chez Fubo. En plus de BeIN Sports, il propose une large sélection de chaînes et son orientation sportive le rend particulièrement attrayant pour les fans de football, ainsi que pour les fans de NBA, NHL et MLB qui vivent dans une zone desservie par l’un des RSN de Fubo. C’est également un excellent choix pour les fans de la NFL, puisqu’il s’agit de l’un des trois services, aux côtés de YouTube TV et Hulu, qui proposent NFL Network et RedZone en option. Le plus gros trou dans la gamme de Fubo est le manque de réseaux Warner Bros. Discovery, notamment HGTV, Food Network, Cartoon Network, CNN, TNT et TBS – d’autant plus que ces deux derniers diffusent beaucoup de contenu sportif, en particulier NBA, NHL et MLB. Ces chaînes manquantes et le prix de 80 $ le rendent moins attrayant que YouTube TV pour la plupart des téléspectateurs. Lisez notre revue Fubo.

En plus de cela, BeIN Sports Connect est la plateforme de streaming autonome du réseau. Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants de câble ou de service de streaming si votre fournisseur a BeIN dans le package. Cela vous permet de diffuser des matchs en direct et d’autres programmes sur divers appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc.).

Assurez-vous de vérifier si BeIN Sports est inclus dans le forfait ou le plan spécifique que vous envisagez, car il peut faire partie d’un forfait sportif ou nécessiter un abonnement supplémentaire.

Comment regarder la Ligue 1 de n’importe où avec un VPN



Si vous ne parvenez pas à regarder les matchs de Ligue 1 localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder les matchs – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre choix des éditeurs, ExpressVPN, facilitent grandement cette opération.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

James Martin/CNET Derniers tests Fuites DNS détectées, perte de vitesse de 25 % lors des tests de 2024Réseau Plus de 3 000 serveurs dans 105 paysJuridiction Îles Vierges britanniques ExpressVPN est actuellement notre meilleur choix VPN pour les personnes qui recherchent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois, mais si vous souscrivez à un abonnement annuel de 100 $, vous bénéficierez de trois mois gratuits et économiserez 49 %. C’est l’équivalent de 6,67 $ par mois avec le code OFFRE SPÉCIALEqui devrait être automatiquement appliqué. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Diffusion en direct du PSG contre Lens au Canada



Comme aux États-Unis, BeIN Sports est l’endroit idéal pour les fans de football français souhaitant regarder ce match au Canada, le réseau détenant les droits de diffusion des matchs de Ligue 1 dans la région cette saison.

BeIN Sports est disponible sur certains fournisseurs canadiens de câble et de satellite, notamment Bell TV, Rogers et Shaw Direct, tandis que les coupeurs de cordon peuvent accéder à BeIN via le service de diffusion en continu Fubo Canada.

Fubo Fubo est la destination incontournable pour les Canadiens souhaitant regarder la saison de Ligue 1, avec des droits de diffusion exclusifs sur chaque match du dimanche. Cela coûte 30 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Puis-je diffuser en direct PSG contre Lens au Royaume-Uni ?



Les fans de football français au Royaume-Uni ont été laissés en suspens en début de saison, suite à la décision de TNT Sport de ne pas renouveler les droits de diffusion de la Ligue 1. Il existe enfin la possibilité de regarder les matchs en direct, avec la plateforme de streaming dédiée Ligue 1. Passez maintenant opérationnel et diffusez le match d’aujourd’hui en direct.

Pass Ligue 1 Les fans de football français peuvent désormais regarder tous les matchs de Ligue 1 en direct sur le service de streaming par abonnement Ligue 1 Pass. Le service est au prix de 10 £ par mois et est accessible via le Site du Pass Ligue 1. Des applications dédiées aux appareils Apple et Android devraient être disponibles pour le service dans les semaines à venir.

Puis-je diffuser en direct le PSG contre Lens en Australie ?

Aucun diffuseur grand public ne détient actuellement les droits de diffusion du football de Ligue 1 cette saison en Australie.

Si vous vous abonnez à un service de streaming à l’étranger qui diffuse le jeu, tel que Fubo, un service VPN vous permettra de modifier votre emplacement en ligne, vous permettant ainsi de regarder votre couverture nationale.

Conseils rapides pour diffuser le football de Ligue 1 en utilisant un VPN